Η αποστολή που ανακοίνωσε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ για το ματς με τον Ατρόμητο.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την δεύτερη αποστολή του στη θητεία του στον Παναθηναϊκό.

Το τριφύλλι ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αυριανό αγώνα Κυπέλλου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (19.30) και ο Ισπανός τεχνικός δεν πήρε στην αποστολή τον Άνταμ Τσέριν και τον Φίλιπ Τζούριτσιτς.

Από τους νέους πήρε τον Μπρέγκου, αλλά και τους Ζέκα, Σταμέλο. Φυσικά δεν υπολογίζονται για την αυριανή αναμέτρηση και οι τραυματίες Ντέσερς, Πελίστρι. Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εκτός έδρας αγώνα Κυπέλλου κόντρα στον Ατρόμητο (29/10, 19:30).

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι και τακτική.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Ντέσερς, Μπόκος ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Μπακασέτας, Καλάμπρια.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ γνωστοποίησε τη λίστα με τα ονόματα της αποστολής του αγώνα με τον Ατρόμητο. Σε αυτή βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Σταμέλος, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Νίκας, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Ζέκα».