Ο Ουνάι Γκαρσία ξεπέρασε τον τραυματισμό του και επανέρχεται στην αποστολή του Παναιτωλικού.

Ο Παναιτωλικός υποδέχεται την Τρίτη την Ελλάδα Σύρου για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Ουνάι Γκαρσία να ξεπερνάει τον τραυματισμό του και να επιστρέφει στην αποστολή.

Εκτός είναι ο ανέτοιμος Μλάντεν, ενώ για λόγους αποφόρτισης δεν θα είναι διαθέσιμοι οι Σιέλης και Μαυρίας.

Η αποστολή του Παναιτωλικού: Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Τσούρα, Εστεμπάν, Γκαρσία, Κόγιτς, Κοντούρης, Λουίς, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Παρδαλός, Σμυρλής, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς.