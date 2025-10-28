ΟΦΗ - Ηρακλής, Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου και Κηφισιά - Athens Kallithea την Τρίτη (28/10) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Τρίτη στροφή για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τρία ματς την Τρίτη (28/10). Η αρχή γίνεται με τον ΟΦΗ που θέλει να κάνει το 3/3 υποδεχόμενος τον Ηρακλή στις 16:00 (Cosmote Sport 1), με υπηρεσιακό τεχνικό στον πάγκο τον Στέλιο Βενετίδη.

Έπειτα στις 18:00 (Cosmote Sport 2) ο Παναιτωλικός θέλει να πάρει τους πρώτους του βαθμούς κόντρα στην Ελλάς Σύρου στο Αγρίνιο και ακολούθως στις 20:00 (Cosmote Sport 1) η Κηφισιά στοχεύει στην πρώτη της νίκη μετά από δύο ισοπαλίες τις προηγούμενες αγωνιστικές απέναντι στην Athens Kallithea, σε ένα ματς που θα λάβει χώρα στο Πανθεσσαλικό στάδιο.

Tο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

28/10/2025, 16:00: ΟΦΗ - Π.Ο.Τ. Ηρακλής

28/10/2025, 18:00: Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου

28/10/2025, 20:00: Κηφισιά - Athens Kallithea FC

29/10/2025, 15:00: Αιγάλεω 1931 - Άρης

29/10/2025, 15:30: Ηλιούπολη - ΑΕΚ

29/10/2025, 17:30: Ολυμπιακός - Βόλος

29/10/2025, 18:30: Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR

29/10/2025, 19:30: Ατρόμητος Αθηνών - Παναθηναϊκός

29/10/2025, 21:30: ΠΑΟΚ - ΑΕΛ Novibet

Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

1.Λεβαδειακός 6 (6-2)

2. ΟΦΗ 6 (4-0)

3. ΑΕΚ 6 (3-1)

4. Άρης 6 (2-0)

5. Ατρόμητος 4 (5-3)

6.Βόλος 4 (4-2)

7. Ελλάς Σύρου 3 (5-4)

8.Ολυμπιακός 3 (2-1) *

9.Παναθηναϊκός 3 (1-0) *

10. Ηρακλής 3 (1-0) *

11.Κηφισιά 2 (2-2)

12.ΑΕΛ Novibet 1 (2-3)

13. Aστέρας AKTOR 1 (2-3)

14. Μαρκό 1 (2-3)

15. Καβάλα 1 (1-4)

16. Ηλιούπολη 0 (1-3)

17. Παναιτωλικός 0 (1-3)

18. Athens Kallithea 0 (0-2)

19. ΠΑΟΚ 0 (1-4) *

20.Αιγάλεω 0 (0-4)

* Ένα ματς λιγότερο

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

2. Η καλύτερη επίθεση

3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4. Οι περισσότερες νίκες

5. Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες

6. Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-2025

Ποιες ομάδες προκρίνονται

Στη φάση των Play Offs θα συμμετέχουν οι ομάδες που κατέλαβαν την 5η έως την 12η θέση στη βαθμολογία της League Phase. Οι ομάδες που κατέλαβαν από την 1η έως την 4η θέση στην βαθμολογική κατάταξη στη League Phase προκρίνονται απευθείας στους προημιτελικούς.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν με βάση την κατάταξη στη League Phase

1ο ζευγάρι: 5ος με 12ο

2ο ζευγάρι: 6ος με 11ο

3ο ζευγάρι: 7ος με 10ο

4o ζευγάρι: 8ος με 9o

Οι αγώνες είναι μονοί και θα διεξάγονται στην έδρα της ομάδας που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν

1ος προημιτελικός: ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).

2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).

3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).

4ος προημιτελικός: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase.