Όπως συνηθίζει ο Μάριος Ηλιόπουλος κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο της «OPAP Arena» και αγκάλιασε τους παίκτες της ΑΕΚ μετά τη νίκη επί του Παναιτωλικού, με τον Δημήτρη Καλοσκάμη να έχει την... τιμητική του.

Η ΑΕΚ μετά την απώλεια βαθμών κόντρα στην ΑΕΛ Novibet για το πρωτάθλημα επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε του Παναιτωλικού στη Νέα Φιλαδέλφεια, με 2-1 και έκανε το 2-1 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλαδας.

Μετά το παιχνίδι, ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου, Μάριος Ηλιόπουλος, κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και συνεχάρη με αγκαλιές τον Μάρκο Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές του, όπως συνηθίζει. Φυσικά την... τιμητική του είχε ο MVP του αγώνα, Δημήτρης Καλοσκάμης, ο οποίος είχε γκολ και ασίστ.

Αξιοσημείωτο πως ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης είχε εγκάρδιο χαιρετισμό και με τον προπονητή των Καναρινιών, Γιάννη Πετράκη.