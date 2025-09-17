Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ: Ισοφάρισε ο Τσάλοφ, νέο προβάδισμα για τους Βοιωτούς ο Βήχος
Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με τον Τσάλοφ, αλλά ο Λεβαδειακός πήρε εκ νέου το προβάδισμα με τον Βήχο.
Ο ΠΑΟΚ στο 36' ισοφάρισε τον Λεβαδειακό.
Ο 17χρονος Μπέρδος κέρδισε πέναλτι σε σπρώξιμο που έκανε ο Φίλων και ο Τσάλοφ ευστόχησε για το 1-1
Το γκολ του ΠΑΟΚ
Στο 40', όμως, ο Λεβαδειακός έκανε το 2-1. Ο Βέρμπιτς εκτέλεσε φάουλ από δεξιά, ο Βήχος στην καρδιά της άμυνας πήρε την κεφαλιά και σημείωσε το 2-1.
Το 2-1 του Λεβαδειακού
@Photo credits: eurokinissi, klodian lato
