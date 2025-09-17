Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με τον Τσάλοφ, αλλά ο Λεβαδειακός πήρε εκ νέου το προβάδισμα με τον Βήχο.

Ο ΠΑΟΚ στο 36' ισοφάρισε τον Λεβαδειακό.

Ο 17χρονος Μπέρδος κέρδισε πέναλτι σε σπρώξιμο που έκανε ο Φίλων και ο Τσάλοφ ευστόχησε για το 1-1

Το γκολ του ΠΑΟΚ

Στο 40', όμως, ο Λεβαδειακός έκανε το 2-1. Ο Βέρμπιτς εκτέλεσε φάουλ από δεξιά, ο Βήχος στην καρδιά της άμυνας πήρε την κεφαλιά και σημείωσε το 2-1.

Το 2-1 του Λεβαδειακού