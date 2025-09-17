Χιμένεθ: «Συγχαρητήρια σ’ αυτόν που όρισε στις 3 το παιχνίδι… Κίνδυνος ήταν η αφυδάτωση»

Ο Μανόλο Χιμένεθ έριξε τη… σπόντα του για τη διοργανώτρια αρχή του Κυπέλλου Ελλάδας για την ώρα ορισμού του αγώνα Παναιτωλικού-Άρη υποστηρίζοντας ότι υπήρχε κίνδυνος αφυδάτωσης.

Ο Ισπανός προπονητής του Άρη κατέθεσε τις ενστάσεις του μιλώντας μεταξύ… σοβαρού και αστείου στην κάμερα της COSMOTE λέγοντας ότι «είμαι ανακουφισμένος. Θα το πω ως αστείο αλλά συγχαρητήρια σ’ αυτόν που όρισε το παιχνίδι στις τρεις το μεσημέρι. Να τον κεράσω ποτό στο κέντρο του γηπέδου… Μεγαλύτερος κίνδυνος ήταν η αφυδάτωση γιατί αυτή μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς», είπε. Γι’ αυτόν τον λόγο μάλιστα έγιναν δύο cooling break στα μέσα των δύο ημιχρόνων.

Ρωτήθηκε για τον Λορέν Μορόν και απάντησε… «είναι αυτός που τελειώνει τις φάσεις αλλά προηγείται η δουλειά όλης της ομάδας». Εκεί ρωτήθηκε για το πότε θα παρουσιάζει ο Άρης την εικόνα ομάδας που θέλει. «Θα ήθελα σε κάθε παιχνίδι, αλλά εγώ πιστεύω ότι όταν επανέλθουν από τραυματισμούς παίκτες-κλειδιά για εμάς, η ομάδα θα παρουσιάσει καλύτερο πρόσωπο».