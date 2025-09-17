Με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μορόν στο 92'(το κέρδισε στο 88' και χρειάστηκε το VAR), o Αρης έφυγε νικητής από το Αγρίνιο, καθώς επικράτησε 1-0 του Παναιτωλικού και ξεκίνησε με τρίποντο τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Σε ένα ματς χωρίς πολλές φάσεις, αλλά με συγκινήσεις στο φινάλε ο Άρης πήρε τη σπουδαία νίκη στο Αγρίνιο και με το 1-0 επί του Παναιτωλικού ξεκίνησε με τρίποντο τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Την... διαφορά στο ματς την έκανε το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μορόν στο 92' κι αφού πριν χρειάστηκε για περίπου πέντε λεπτά το VAR που συμβουλεύτηκε ο Τσιμεντερίδης πριν την οριστική του απόφαση (ο δεύτερος επόπτης είχε υποδείξει οφσάιντ).

Στο δεύτερο παιχνίδι του Μανόλο Χιμένεθ στην τεχνική ηγεσία του Άρη, οι «κίτρινοι» - αν και με πειραματική 11αδα – παρουσιάστηκαν βελτιωμένοι και πήραν αυτό που ήθελαν χάρη στην εύκολη εκτέλεση πέναλτι του Λορέν Μορόν κι έπειτα από μια φάση στην οποία χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR. Οι Θεσσαλονικείς ήταν καλύτεροι από τον Παναιτωλικό χάνοντας 2-3 κλασικές φάσεις ενώ οι γηπεδούχοι είχαν τη μεγαλύτερη στιγμή τους με τον Ενκολόλο στο 73ο λεπτό του αγώνα.

Έτσι έπαιξαν…

Η προτεραιότητα στον επόμενο αγώνα Πρωταθλήματος φάνηκε από τις επιλογές των προπονητών οι οποίοι έριξαν βαθιές ματιές στους πάγκους τους. Ο Γιάννης Πετράκης προχώρησε σε οκτώ αλλαγές. Ο Παναιτωλικός κατέβηκε με σχηματισμό 4-2-3-1 όπου στην αμυντική τετράδα ήταν οι Γαλιάτσος, Νικολάου στα άκρα και οι Σιέλης, Στάγιτς σε ρόλο στόπερ. Κουντούρης και Μιγκέλ Λουίς ήταν οι δύο αμυντικοί χαφ πίσω από τον Μάτσαν και στα επιθετικά άκρα οι Μπελεβώνης, Ενκολό ενώ ο Άλεξιτς ήταν στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Μανόλο Χιμένεθ είχε να διαχειριστεί και τις οκτώ απουσίες (σ. σ. Μάικιτς, Άλβαρο, Καντεβέρε, Δώνης, Γένσεν, Πέρεθ, Αλφαρέλα) συμπεριλαμβανομένου και του δανεισμού του Κλέιτον Ντιαντί. Κι έτσι βρήκαν θέση στην 11αδα παίκτες όπως ο 18χρονος Μαμαντού Νινγκ σε ρόλο δεκαριού έχοντας στα άκρα τους Μορουτσάν, Σίστο και στην κορυφή της επίθεσης τον Μισεουί! Ράτσιτς και Βοριαζίδης ήταν στον άξονα και στην τετράδα της άμυνας, μπροστά από τον Γιώργο Αθανασιάδη, έπαιξαν οι Φρίντεκ, Φαντιγκά, Φαμπιάνο και Ροζ.

Σε mood… καλοκαιρινής ραστώνης

Λίγο η ζέστη και πολύ περισσότερο οι πειραματικές 11αδες συνέθεσαν ένα ουδόλως ελκυστικό σκηνικό στο πρώτο ημίχρονο. Ο Άρης κράτησε την μπάλα περισσότερα λεπτά, έχοντας εντονότερη πρωτοβουλία στο παιχνίδι όχι όμως και τον τρόπο να γίνει απειλητικός. Η πιο σημαντική φάση του ήταν αυτή του δεύτερου λεπτού με τον Βοριαζίδη ο οποίος (περίπου) από το ύψος του πέναλτι πήγε σε άμεση εκτέλεση αλλά η μπάλα κόντραρε σε σώματα. Δραστήριος ήταν και ο Πιόνε Σίστο από την αριστερή πλευρά αλλά το σουτ του στο 37’ ήταν εύκολη λεία για τον Ζίβκοβιτς καθώς ο Μισεουί δεν κατάφερε να μπει στο πετσί του ρόλου – του… κατά συνθήκη σέντερ φορ – ενώ περιορισμένη ήταν και η δράση του Μορουτσάν.

Ο Παναιτωλικός ήταν εντελώς ακίνδυνος στο πρώτο ημίχρονο. Βλέποντας την αμυντική ανισορροπία του Άρη στη δεξιά πλευρά, προσπάθησε να δημιουργήσει από τη συγκεκριμένη πτέρυγα, επί της ουσίας όμως δεν παρήγαγε ούτε μια τελική προσπάθεια. Κι έτσι, το μόνο που κατάφερε σε ολόκληρο πρώτο ημίχρονο, ήταν απλά να «κλείσει» τους διαδρόμους στα μετ’ όπισθεν.

Οι δύο αλλαγές του Χιμένεθ

Βλέποντας την ομάδα του να μη δημιουργεί, πολλώ δε μάλλον να εκτελεί, ο Μανόλο Χιμένεθ φρέσκαρε την επιθετική γραμμή του. Ο Λορέν Μορόν αντικατέστησε τον Μορουτσάν κι έτσι ο Μισεουί πήγε στην πτέρυγα, ενώ ο Μόντσου αντικατέστησε τον Ράτσιτς στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Αντιθέτως, ο Παναιτωλικός δεν άλλαξε κάτι. Στο 49’ και μετά από εξαιρετική κάθετη κίνηση του Νινγκ και πάσα στον Μορόν, ο Ισπανός δε νίκησε τον Ζίβκοβιτς από το ύψος του πέναλτι σε μια στιγμή που ο 32χρονος είχε πάσα στον ελεύθερο Σίστο πλάγια της περιοχής.

Ο Παναιτωλικός ανέβασε τις γραμμές του μετά το πρώτο πεντάλεπτο του δεύτερου μέρους, δίχως όμως να φτάσει σε ουσιαστική ευκαιρία. Στο 62’ ο Γιάννης Πετράκης προχώρησε στην πρώτη παρέμβασή του με την είσοδο του Μπουχαλάκη. Στο 65’ ο Ζίβκοβιτς απομάκρυνε εντυπωσιακά στο δυνατό σουτ του Μισεουί από τα 30 μέτρα. Στο 71’ ο Βοριαζίδης είχε μεγάλη στιγμή καθώς μετά από πάσα του Φαντιγκά σούταρε ολομόναχος από τη βούλα του πέναλτι αλλά δεν σημάδεψε την εστία.

Η μεγάλη στιγμή του Ενκολόλο

Ο καλύτερος παίκτης του Παναιτωλικού στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ενκολόλο, έχασε τη σπουδαιότερη ευκαιρία της ομάδας του στο 73’ όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ και άστοχη έξοδο του Γιώργου Αθανασιάδη, αν και… φάτσα με την εστία έστειλε την μπάλα (με κεφαλιά) εκτός αυτής. Τρία λεπτά αργότερα αντικαταστάθηκε από τον Μίχαλακ σε μια κίνησηυ φρεσκαρίσματος της επιθετικής γραμμής από τον Γιάννη Πετράκη. Ο Άρης έφτασε κοντά στο γκολ στο 86’ με το σουτ του Τεχέρο εντός περιοχής αλλά η μπάλα κόντραρε σε σώματα και κατέληξε κόρνερ.

Ο Μορόν ευστόχησε και «λύτρωσε» τον Άρη

Στο 89’ ο Τσιμεντερίδης καταλόγισε πέναλτι σε μαρκάρισμα εντός περιοχής στον Μορόν. Αρχικά η φάση κρίθηκε ως μη γενόμενη καθώς ο επόπτης είχε υψώσει τη σημαία του θεωρώντας ότι ήταν εκτεθειμένος ο Ισπανός. Εκεί υπήρξε παρέμβαση του VAR καθώς μεταξύ της πάσας του Σίστο και της κατοχής της μπάλας του Μορόν, είχε μεσολαβήσει το παίξιμο της μπάλας από τον Μπουχαλάκη. Κι έτσι το πέναλτι καταλογίστηκε κανονικά. Ο Λορέν Μορόν ευστόχησε από την άσπρη βούλα στο 90+2, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του.

Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Γαλάτσιος, Νικολάου, Γκαρσία (Παναιτωλικός), Ροζ, Φαμπιάνο, Φρίντεκ (Άρης)



MVP: Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, τα αντανακλαστικά του Μορόν στη φάση του πέναλτι παράλληλα της εύστοχης εκτέλεσης, έκριναν τον αγώνα.



Στο ύψος τους: Ράτσιτς και Μόντσου κράτησαν το κέντρο του Άρη, καλό παιχνίδι από τον νεαρό Βοριαζίδη για τον Άρη. Θετικός ο Ενκολόλο για τον Παναιτωλικό.



Ο «αδύναμος κρίκος»: Με εξαίρεση τον Ενκολόλο ο Παναιτωλικός πήρε από ελάχιστα έως καθόλου από τους παίκτες της επιθετικής γραμμής του. Προβληματική η δεξιά πλευρά του Άρη με Φαντιγκά-Ράτσιτς.

Η «γκάφα»: Μάλλον αυτή του Μπουχαλάκη στη φάση του πέναλτι.

Το «στραγάλι»: Δεν απέφυγε τα λάθη ο Σταύρος Τσιμεντερίδης δίχως όμως να επηρεάσει την εξέλιξη του αγώνα. Σωστή η απόφασή του στη φάση του πέναλτι του Άρη όπου χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR διορθώνοντας έτσι το λάθος του επόπτη.

Το «ταμείο» του Gazzetta: Ο Άρης ήταν καλύτερος του Παναιτωλικού σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και με εξαίρεση ένα 10λεπτο όπου οι γηπεδούχοι ήταν απειλητικοί με τον Ενκολόλο. Είχε περισσότερες φάσεις και τελικώς μετουσιώθηκε η υπεροχή του με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Μορόν.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Ζίβκοβιτς, Γαλιάτσος, Στάγιτς, Σιέλης, Νικολάου, Λουίς (69’ Κόγιτς), Κοντούρης (62’ Μπουχαλάκης), Μπελεβώνης (69’ Σμυρλής), Ματσάν, Ενκολόλο (77’ Μίχαλακ), Άλεξιτς.

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φρίντεκ, Ράτσιτς (46’ Μόντσου), Μορουτσάν (46’ Μορόν), Βοριαζίδης, Νινγκ (86’ Γαλανόπουλος), Μισεουί (65’ Γιαννιώτας), Φαντιγκά (75’ Τεχέρο), Σίστο.