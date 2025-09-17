Ενδεκάδα ΠΑΟΚ: Ντεμπούτο για τον Αλεσάντρο Μπιάνκο, ξεκινά ο 17χρονος Μπέρδος
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρατάσσει τον ΠΑΟΚ με αρκετούς βασικούς ποδοσφαιριστές, καθώς θέλει να φύγει με τους τρεις βαθμούς από τη Λιβαδειά απέναντι σε μια πολύ καλή και ποιοτική ομάδα, όπως ο Λεβαδειακός του Νίκου Παπαδόπουλου.
Με δεδομένη την απουσία του Παβλένκα, ο οποίος μαζί με Λόβρεν, Οζντόεφ, Γιακουμάκη και τους Κωνσταντέλια, Ντεσπόντοφ έμειναν Θεσσαλονίκη, κάτω από την εστία θα βρεθεί για πρώτη φορά σε επίσημο ματς ο Γκουγκεσασβίλι.
Ο Γεωργιανός τερματοφύλακας θα παίξει, λογικά, σ’ όλα τα ματς του Κυπέλλου Ελλάδας και στην άμυνα θα έχει τους Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Τέιλορ. Στη μεσαία γραμμή, ο Καμαρά θα είναι δίδυμο με τον Αλεσάντρο Μπιάνκο, που θα κάνει το ντεμπούτο του με την ασπρόμαυρη φανέλα.
Στη μεσοεπιθετική γραμμή οι Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς και ο νεαρός Μπέρδος θα ξεκινήσουν για να υποστηρίξουν τον Τσάλοφ, που θα επιστρέψει στην κορυφή της επίθεσης.
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στον Λεβαδειακό στο "Λάμπρος Κατσώνης". #PreGame #PamePAOKARA #LEVPAOK #GreekCup #OurWay #VaragonsConstructions pic.twitter.com/9BO9w9QUl9— PAOK FC (@PAOK_FC) September 17, 2025
Εκτός αποστολής έμεινε ο Κένι, με τον Αγγλο αμυντικό να έχει από το πρωί της Τετάρτης (17/9) συμπτώματα ίωσης και επιλέχθηκε να μην ακολουθήσει την ομάδα στο γήπεδο.
Αυτή θα είναι η 8η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό για τον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας. Η πρώτη καταγράφηκε στις 2 Νοεμβρίου 1975 για τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης.. Σε εκείνη την αναμέτρηση ο Άγγελος Αναστασιάδης σημείωσε «καρέ» των γκολ!
Ο ΠΑΟΚ στα τελευταία 15 παιχνίδια του με τον Λεβαδειακό εντός και εκτός έδρας για όλες τις διοργανώσεις έχει 12 νίκες και τρεις ισοπαλίες.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.