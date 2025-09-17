Δείτε την ενδεκάδα με την οποία θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ την σημερινή αναμέτρηση στη Λιβαδειά για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρατάσσει τον ΠΑΟΚ με αρκετούς βασικούς ποδοσφαιριστές, καθώς θέλει να φύγει με τους τρεις βαθμούς από τη Λιβαδειά απέναντι σε μια πολύ καλή και ποιοτική ομάδα, όπως ο Λεβαδειακός του Νίκου Παπαδόπουλου.

Με δεδομένη την απουσία του Παβλένκα, ο οποίος μαζί με Λόβρεν, Οζντόεφ, Γιακουμάκη και τους Κωνσταντέλια, Ντεσπόντοφ έμειναν Θεσσαλονίκη, κάτω από την εστία θα βρεθεί για πρώτη φορά σε επίσημο ματς ο Γκουγκεσασβίλι.

Ο Γεωργιανός τερματοφύλακας θα παίξει, λογικά, σ’ όλα τα ματς του Κυπέλλου Ελλάδας και στην άμυνα θα έχει τους Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Τέιλορ. Στη μεσαία γραμμή, ο Καμαρά θα είναι δίδυμο με τον Αλεσάντρο Μπιάνκο, που θα κάνει το ντεμπούτο του με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Στη μεσοεπιθετική γραμμή οι Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς και ο νεαρός Μπέρδος θα ξεκινήσουν για να υποστηρίξουν τον Τσάλοφ, που θα επιστρέψει στην κορυφή της επίθεσης.

Εκτός αποστολής έμεινε ο Κένι, με τον Αγγλο αμυντικό να έχει από το πρωί της Τετάρτης (17/9) συμπτώματα ίωσης και επιλέχθηκε να μην ακολουθήσει την ομάδα στο γήπεδο.

Αυτή θα είναι η 8η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό για τον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας. Η πρώτη καταγράφηκε στις 2 Νοεμβρίου 1975 για τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης.. Σε εκείνη την αναμέτρηση ο Άγγελος Αναστασιάδης σημείωσε «καρέ» των γκολ!

Ο ΠΑΟΚ στα τελευταία 15 παιχνίδια του με τον Λεβαδειακό εντός και εκτός έδρας για όλες τις διοργανώσεις έχει 12 νίκες και τρεις ισοπαλίες.