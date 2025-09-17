Ο Μανόλο Χιμένεθ έδειξε ξεκάθαρα τις προτεραιότητές του καθώς προχώρησε σε βαθιές τομές στην 11αδα του Άρη για τον αγώνα Κυπέλλου (15:00) με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο στην πρώτη αγωνιστική του League Phase.

Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά σε οκτώ αλλαγές προχώρησε ο Ισπανός προπονητής του Άρη έχοντας φυσικά να διαχειριστεί και τις επτά απουσίες. Ο Γιώργος Αθανασιάδης επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια ενώ στα αμυντικά άκρα θα αγωνιστούν οι Φαντιγκά (δεξιά), Φρίντεκ (αριστερά) με δίδυμο στο κέντρο της άμυνας τους Φαμπιάνο-Ροζ. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής ο νεαρός Βοριαζίδης θα είναι ο παρτενέρ του Ούρος Ράτσιτς ενώ φανέλα βασικού πήρε και ο 18χρονος Νινγκ!

Στην επιθετική τριάδα, ο Μορουτσάν είναι από τους ελάχιστους που παρέμειναν σε με την 11αδα του αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και θα αγωνιστεί στη δεξιά πλευρά καθώς ο Μισεουί θα παίξει στην αριστερή και ο Πιόνε Σίστο στην κορυφή της επίθεσης.