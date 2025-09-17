Άρης: Τα άλλαξε όλα ο Χιμένεθ στην 11αδα απέναντι στον Παναιτωλικό
Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά σε οκτώ αλλαγές προχώρησε ο Ισπανός προπονητής του Άρη έχοντας φυσικά να διαχειριστεί και τις επτά απουσίες. Ο Γιώργος Αθανασιάδης επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια ενώ στα αμυντικά άκρα θα αγωνιστούν οι Φαντιγκά (δεξιά), Φρίντεκ (αριστερά) με δίδυμο στο κέντρο της άμυνας τους Φαμπιάνο-Ροζ. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής ο νεαρός Βοριαζίδης θα είναι ο παρτενέρ του Ούρος Ράτσιτς ενώ φανέλα βασικού πήρε και ο 18χρονος Νινγκ!
Στην επιθετική τριάδα, ο Μορουτσάν είναι από τους ελάχιστους που παρέμειναν σε με την 11αδα του αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και θα αγωνιστεί στη δεξιά πλευρά καθώς ο Μισεουί θα παίξει στην αριστερή και ο Πιόνε Σίστο στην κορυφή της επίθεσης.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.