Ατρόμητος: Χωρίς προβλήματα ενόψει του ματς Κυπέλλου με την Ελλάς Σύρου
Ο Ατρόμητος υποδέχεται την Τετάρτη (17/9) την Ελλάς Σύρου στο Περιστέρι για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Ο Μπάκου που ήταν τιμωρημένος στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος επανέρχεται. Προβλήματα δεν υπάρχουν και εκτός είναι μόνο ο γνωστός τραυματίας Τσιλούλης.
Η αποστολή του Ατρόμητου: Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Κίνι, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μανσούρ, Ούρονεν, Παπαδόπουλος, Αμπαρτζίδης, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Ματουσαμί, Καραμάνης, Παλμεζάνο, Μπάτος, Γιουμπιτάνα, Τζοβάρας, Μπάκου, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ.
