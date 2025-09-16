Μόνο ο γνωστός τραυματίας εδώ και καιρό Σωτήρης Τσιλούλης απουσιάζει από την αποστολή του Ατρόμητου για το παιχνίδι Κυπέλλου με την Ελλάς Σύρου.

Ο Ατρόμητος υποδέχεται την Τετάρτη (17/9) την Ελλάς Σύρου στο Περιστέρι για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Μπάκου που ήταν τιμωρημένος στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος επανέρχεται. Προβλήματα δεν υπάρχουν και εκτός είναι μόνο ο γνωστός τραυματίας Τσιλούλης.

Η αποστολή του Ατρόμητου: Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Κίνι, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μανσούρ, Ούρονεν, Παπαδόπουλος, Αμπαρτζίδης, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Ματουσαμί, Καραμάνης, Παλμεζάνο, Μπάτος, Γιουμπιτάνα, Τζοβάρας, Μπάκου, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ.