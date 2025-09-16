ΑΕΚ: «Να τηρηθεί από όλους η απαγόρευση μετακίνησης στο Αιγάλεω»

Η ΑΕΚ με ανακοίνωσή της καλεί τους φιλάθλους της να τηρήσουν την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης στο Αιγάλεω για το αυριανό (17/9) παιχνίδι Κυπέλλου.

Η αστυνομία έβαλε απαγορευτικό και το αρμόδιο υπουργείο με απόφασή του απαγόρευσε την οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών της ΑΕΚ την Τετάρτη (17/9) στο Αιγάλεω για το παιχνίδι Κυπέλλου.

Η ΑΕΚ με ανακοίνωσή της κάλεσε τους φιλάθλους της να τηρήσουν τη συγκεκριμένη απόφαση, την οποία υπογράφει ο Υπουργός, Γιάννης Βρούτσης και αναφέρει το εξής: «Αποφασίζουμε την απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης καθώς και διάθεσης εισιτηρίων στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας (ΠΑΕ ΑΕΚ) κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, αγωνιστικής περιόδου 2025 - 2026, μεταξύ των ομάδων: ΑΙΓΑΛΕΩ- ΑΕΚ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17/09/2025 και ώρα 16:00, στο Δημοτικό Γήπεδο Αιγάλεω, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας».

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για το απαγορευτικό στο Αιγάλεω

«Ενημερώνουμε τους φιλάθλους της ομάδας μας, ότι για το ματς Κυπέλλου στο Αιγάλεω, στο γήπεδο «Στ. Μαυροθαλασσίτης» αύριο (17/9, 16.00) με αντίπαλο την ΠΑΕ Αιγάλεω, έχει εκδοθεί η υπ. ΓΓΑ/24383 απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και της Αστυνομίας, έχουσα επί λέξει ως εξής: «Αποφασίζουμε την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης καθώς και διάθεσης εισιτηρίων στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας (ΠΑΕ ΑΕΚ), κατά την διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, μεταξύ των ομάδων Αιγάλεω – ΑΕΚ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17/09/2025 και ώρα 16.00 στο Δημοτικό Γήπεδο Αιγάλεω, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας».

Η ανωτέρω απόφαση ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ είναι εκ του Νόμου υποχρεωτικό να τηρηθεί από όλους μας».