Ηλιούπολη - Βόλος: Καθάρισε ο Ασεχνούν για τους Βολιώτες
Ο Βόλος ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Η ομάδα της Μαγνησίας φιλοξενήθηκε από την Ηλιούπολη κι επικράτησε 3-1. Ο Βόλος μπήκε δυνατά στον αγώνα και κατάφερε να προηγηθεί στο 15' με τον Ασεχνούν.
Στο 21' ο Ζαρζάνα πέτυχε το 2-0 κι έκανε πιο εύκολο το έργο του Βόλου. Η Ηλιούπολη πάλεψε όσο μπορούσε το ματς και μείωσε τελικά στο 72' με τον Σαμ. Στη συνέχεια πάλεψε για την ισοφάριση, ώστε να πάρει τον βαθμό, όμως, ο Ασεχνούν στο 93' διαμόρφωσε το τελικό 3-1 για τους Βολιώτες .
Ηλιούπολη (Γκουτσίδης): Τσιλιγγίρης, Κεραμίδας (46′ Σαμ), Μπουγαΐδης (81′ λ.τ Μπάρετ), Λεσάι (62′ Ζαφειράκης), Κρέτσι, Χριστόπουλος, Θωμαΐδης, Μίγια (63′ Σάκα), Νεοφυτίδης (72′ Καρανίκας), Μαϊδάνος, Κατσιούλας.
Βόλος (Φεράντο): Αντεμπάγιο, Μύγας, Χέρμανσον, Λαγωνίδης, Τασιούρας, Γροσδής, Τζόκα, Μπουζούκης, Ασεχνούν, Ζαρζάνα, Μακνί.
Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής
Ηλιούπολη - Βόλος 1-3
(73' Σαμ - 15', 93' Ασεχνούν, 21' Ζαρζάνα)
Κηφισιά - Αστέρας Τρίπολης 17/9 (15:00)
Παναιτωλικός - Άρης 17/9 (15:00)
Αιγάλεω - ΑΕΚ 17/9 (16:00)
Ατρόμητος - Ελλάς Σύρου 17/9 (16:00)
ΟΦΗ - Καβάλα 17/9 (16:00)
Παναθηναϊκός - Athens Kallithea FC 17/9 (17:30)
Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ 17/9 (17:30)
Μαρκό - ΑΕΛ 17/9 (17:30)
