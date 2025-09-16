Ο Βόλος επικράτησε 3-1 της Ηλιούπολης εκτός έδρας με πρωταγωνιστή τον Ασεχνούν, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ.

Ο Βόλος ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα της Μαγνησίας φιλοξενήθηκε από την Ηλιούπολη κι επικράτησε 3-1. Ο Βόλος μπήκε δυνατά στον αγώνα και κατάφερε να προηγηθεί στο 15' με τον Ασεχνούν.

Στο 21' ο Ζαρζάνα πέτυχε το 2-0 κι έκανε πιο εύκολο το έργο του Βόλου. Η Ηλιούπολη πάλεψε όσο μπορούσε το ματς και μείωσε τελικά στο 72' με τον Σαμ. Στη συνέχεια πάλεψε για την ισοφάριση, ώστε να πάρει τον βαθμό, όμως, ο Ασεχνούν στο 93' διαμόρφωσε το τελικό 3-1 για τους Βολιώτες .

Ηλιούπολη (Γκουτσίδης): Τσιλιγγίρης, Κεραμίδας (46′ Σαμ), Μπουγαΐδης (81′ λ.τ Μπάρετ), Λεσάι (62′ Ζαφειράκης), Κρέτσι, Χριστόπουλος, Θωμαΐδης, Μίγια (63′ Σάκα), Νεοφυτίδης (72′ Καρανίκας), Μαϊδάνος, Κατσιούλας.

Βόλος (Φεράντο): Αντεμπάγιο, Μύγας, Χέρμανσον, Λαγωνίδης, Τασιούρας, Γροσδής, Τζόκα, Μπουζούκης, Ασεχνούν, Ζαρζάνα, Μακνί.

Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής

Ηλιούπολη - Βόλος 1-3

(73' Σαμ - 15', 93' Ασεχνούν, 21' Ζαρζάνα)

Κηφισιά - Αστέρας Τρίπολης 17/9 (15:00)

Παναιτωλικός - Άρης 17/9 (15:00)

Αιγάλεω - ΑΕΚ 17/9 (16:00)

Ατρόμητος - Ελλάς Σύρου 17/9 (16:00)

ΟΦΗ - Καβάλα 17/9 (16:00)

Παναθηναϊκός - Athens Kallithea FC 17/9 (17:30)

Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ 17/9 (17:30)

Μαρκό - ΑΕΛ 17/9 (17:30)