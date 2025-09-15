Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται την Τετάρτη στην Λιβαδειά από τον Λεβαδειακό για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου και την Δευτέρα ξεκίνησε η προετοιμασία για το ματς αυτό. Εκτός και πάλι λόγω ίωσης ο Κωνσταντέλιας.

Έχοντας κάνει το τρία στα τρία στο πρωτάθλημα μαζί με Ολυμπιακό και ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ στρέφει το βλέμμα στο Κύπελλο και στην πρεμιέρα της League Phase. Οι Θεσσαλονικείς θα φιλοξενηθούν την Τετάρτη από τον Λεβαδειακό με την προετοιμασία να ξεκινάει από σήμερα Δευτέρα. Ουσιοαστικά όσοι έπαιξαν με τον ΟΦΗ στην Κρήτη έκαναν αποθεραπεία και οι υπόλοιποι ακολούθησαν κανονικά το πρόγραμμα. Εκτός έμεινε και πάλι λόγω ίωση ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Αναλυτικά η ενημέρωση του ΠΑΟΚ έχει ως εξής: «Ο ΠΑΟΚ συνέχισε απόλυτος στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League, κέρδισε 1-2 τον ΟΦΗ και πλέον προετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στο Κύπελλο Ελλάδας. Πρώτη αποστολή η εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Λεβαδειακό, για την 1η αγωνιστική της League Phase.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα κόντρα στον ΟΦΗ ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο στον τομέα της τακτικής κι έπαιξαν οικογενειακό δίτερμα.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ίωσης, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ δούλεψε ατομικά στο γήπεδο.

Την Τρίτη (16.09) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:45 και το απόγευμα θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ για Αθήνα κι από εκεί οδικώς για Λιβαδειά».