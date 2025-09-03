Γκαγκάτσης: «Έλληνες διαιτητές ως πρώτους και ξένους στο VAR στο Κύπελλο Ελλάδας»

Ο Μάκης Γκαγκάτσης ανέφερε πως στόχος της ΕΠΟ και της ΚΕΔ είναι να υπάρχουν Έλληνες διαιτητές σε όλα τα παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας και ξένοι στο VAR των κρίσιμων αγώνων.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης πήρε τον λόγο πριν από την κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και ανέφερε τη νέα στάση που επιθυμεί να κρατήσει φέτος η ΕΠΟ σε συνεργασία με την ΚΕΔ στο θέμα της διαιτησίας των αγώνων του θεσμού.

Ο ισχυρός άνδρας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αποκάλυψε πως έπειτα από συννενόηση με την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας στους φετινούς αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας, δηλαδή στα μεγάλα ματς, αφού στα υπόλοιπα γινόταν έτσι κι αλλιώς, ο πρώτος διαιτητής θα είναι Έλληνας ενώ στο VAR θα βρίσκεται ξένος ρέφερι.

Αναλυτικά το απόσπασμα των δηλώσεων του Μάκη Γκαγκάτση

«Μετά από συνεννόηση με την ΚΕΔ, στόχος είναι τα παιχνίδια να τα διαιτητεύσουν Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι και ξένοι στο VAR. Ήταν κάτι που σκεφτόμασταν και πέρσι, αλλά φέτος μετά από εισήγηση της ΚΕΔ, νομίζω ότι είναι κάτι που μπορούμε να το προχωρήσουμε ώστε να δώσουμε και στους Έλληνες διαιτητές τη δυνατότητα να διαιτητεύσουν κάποια παιχνίδια μεταξύ μεγάλων ομάδων. Σαφώς και θα υπάρχουν ξένοι στο VAR, τουλάχιστον όσον αφορά τη φετινή χρονιά και ελπίζουμε κι αυτό εδώ το στοίχημα να πετύχει, ώστε σιγά-σιγά να ξέρουμε ότι οι Έλληνες διαιτητές μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τέτοια παιχνίδια».