ΑΕΛ: Ανακοίνωσε την αποστολή της για τον αγώνα Κυπέλλου Ελλάδος με τη Καλαμάτα
Η ΑΕΛ ανακοίνωσε τους 23 παίκτες της αποστολής της για την αναμέτρηση με τη Καλαμάτα για το Κύπελλο Ελλάδος. Οι ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Γιώργος Πετράκης είναι οι εξής :
Μελίσσας, Βενετικίδης, Φεριγκρά, Αποστολάκης, Τσάκλα, Μπαγκαλιάνης, Δεληγιαννίδης, Παπαγεωργίου, Παντελάκης, Κοσονού, Κοβάτσεβιτς, Αντράντα, Βαρσάμης, Ατανάσοφ, Χατζηστραβός, Γκρόζος, Σουρλής, Στάικος, Τούπτα, Πασάς, Γιούσης, Γκαράτε και Μούργος.
Εκτός αποστολής είναι οι Περεθ,Σαγάλ,Φεϊζάλ, Δημήνικος και Ηλιάδης
Αναλυτικά η ανακοίνωση της αποστολής
«Ολοκληρώθηκε το πρωί της Δευτέρας (18/08/25) η προετοιμασία της ΑΕΛ για τον αγώνα Κυπέλλου με αντίπαλο την Καλαμάτα στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας Καλαμάτας (19/08/25, 17:00).
Οι 23 παίκτες που επέλεξε ο κ. Γιώργος Πετράκης είναι οι: Μελίσσας, Βενετικίδης, Φεριγκρά, Αποστολάκης, Τσάκλα, Μπαγκαλιάνης, Δεληγιαννίδης, Παπαγεωργίου, Παντελάκης, Κοσονού, Κοβάτσεβιτς, Αντράντα, Βαρσάμης, Ατανάσοφ, Χατζηστραβός, Γκρόζος, Σουρλής, Στάικος, Τούπτα, Πασάς, Γιούσης, Γκαράτε και Μούργος.»
