Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την αποστολή της απέναντι στη Καλαμάτα για τον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδος.

Η ΑΕΛ ανακοίνωσε τους 23 παίκτες της αποστολής της για την αναμέτρηση με τη Καλαμάτα για το Κύπελλο Ελλάδος. Οι ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Γιώργος Πετράκης είναι οι εξής :

Μελίσσας, Βενετικίδης, Φεριγκρά, Αποστολάκης, Τσάκλα, Μπαγκαλιάνης, Δεληγιαννίδης, Παπαγεωργίου, Παντελάκης, Κοσονού, Κοβάτσεβιτς, Αντράντα, Βαρσάμης, Ατανάσοφ, Χατζηστραβός, Γκρόζος, Σουρλής, Στάικος, Τούπτα, Πασάς, Γιούσης, Γκαράτε και Μούργος.

Εκτός αποστολής είναι οι Περεθ,Σαγάλ,Φεϊζάλ, Δημήνικος και Ηλιάδης

