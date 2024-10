Με το ματς της Ζακύνθου όπου ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε 2-1, ολοκληρώθηκε κατά τα 7/8 η πρώτη αγωνιστική της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ελλάδος.

Με το ματς Ζάκυνθος-Αστέρας Aktor όπου οι Αρκάδες επικράτησαν 2-1 ολοκληρώθηκε κατά τα 7/8 η πρώτη αγωνιστική της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ελλάδος, όπου για το μέλλον έχει μετατεθεί εκείνο του Ατρόμητου με τον Παναθηναϊκό.

Ο ΠΑΟΚ που κέρδισε χθες (30/10) του Αιγάλεω 3-0 στο «Σίτι» έχει επί της ουσίας «κλειδώσει» την παρουσία τους στο «8» ενώ ο Αστέρας συμπεριλαμβάνεται στο group των ομάδων που απέκτησαν το προβάδισμα, όπως ισχύει (μεγάλο ή μικρό ενόψει των ρεβάνς ανάλογα με την επικράτησή τους) για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΟΦΗ, Πανσερραϊκό που νίκησαν Αρη, Athens Kallithea, Βόλο και Πανιώνιο αντίστοιχα στα πρώτα ζευγάρια της σειράς τους.

Αντίθετα Κηφισιά και Παναχαϊκή άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς ύστερα από το μεταξύ τους 1-1.

Τα ζευγάρια στη φάση των «16»

1η αγωνιστική: 29 - 31 Οκτωβρίου 2024, 2η αγωνιστική: 3 - 5 Δεκεμβρίου 2024

Ζάκυνθος - Αστέρας AKTOR 1-2

ΟΦΗ - Βόλος 3-1

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός

Αιγάλεω - ΠΑΟΚ 0-3

Κηφισιά - Παναχαϊκή 1-1

Athens Kallithea - Ολυμπιακός 0-1

ΑΕΚ - Αρης 1-0

Πανσερραϊκός - Πανιώνιος 2-0

Τα ζευγάρια στους «8»

1η αγωνιστική: 17 - 18 Δεκεμβρίου 2024, 2η αγωνιστική: 7 - 9 Ιανουαρίου 2025

Πανσερραϊκός ή Πανιώνιος vs Ζάκυνθος ή Αστέρας AKTOR

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός vs Athens Kallithea - Ολυμπιακός

ΑΕΚ - Αρης vs Αιγάλεω - ΠΑΟΚ

ΟΦΗ - Βόλος vs Κηφισιά - Παναχαϊκή

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

1η αγωνιστική: 4 - 5 Φεβρουαρίου 2025, 2η αγωνιστική: 25 - 27 Φεβρουαρίου 2025

Πανσερραϊκός ή Πανιώνιος vs Ζάκυνθος - Αστέρας AKTOR / ΟΦΗ - Βόλος vs Κηφισιά - Παναχαϊκή

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός vs Athens Kallithea - Ολυμπιακός / ΑΕΚ - Αρης vs Αιγάλεω - ΠΑΟΚ

Τελικός

Σάββατο 17 Μαΐου 2024

*Ολα τα ζευγάρια είναι διπλά (σ.σ. με αγώνες στις έδρες και των δύο ομάδων), πλην του τελικού που είναι μονός.