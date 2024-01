Ο Κάρλος Καρβαλιάλ έκανε γνωστή την εντεκάδα με την οποία θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό, στη ρεβάνς της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας (21:00, Cosmote Sports 1).

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για τη ρεβάνς της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας μετά το 1-1 της Λεωφόρου την περασμένη εβδομάδα.

Ο Κάρλος Καρβαλιάλ δεν προχώρησε σε εκπλήξεις όσον αφορά την βασική εντεκάδα του ντέρμπι, ρίχνοντας στη μάχη, σε σχηματισμό 4-3-3, τον Πασχαλάκη στην εστία και τους Ορτέγα, Μπιανκόν, Ντόι και Ροντινέι στην τετράδα της άμυνας.

Στη μεσαία γραμμή θα είναι η τριάδα Καμαρά, Έσε και Αλεξανδρόπουλος με τους Φορτούνη και Μασούρα στα άκρα της επίθεσης έχοντας τον Ναβάρο στην κορυφή ως φορ.

