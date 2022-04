Δείτε την ενδεκάδα με την οποία παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Πέδρο Μαρτίνς στον δεύτερο ημιτελικό εναντίον του ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός αναμετράται με τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», στον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου (0-0 το πρώτο ματς). Η αναμέτρηση αρχίζει στις 20.00 (CS2, Live από το Gazzetta).

Ο Πέδρο Μαρτίνς παρατάσσει την ομάδα του με την εξής ενδεκάδα:

Βατσλίκ - Λαλά, Παπασταθόπουλος, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ - Μ. Καμαρά, Εμβιλά, Μπουχαλάκης - Ροντρίγκες, Μασούρας, Τικίνιο.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ! / Our line-up for today’s match against PAOK! #Olympiacos #GreekCup #SemiFinal #Football #FootballGame #LineUp pic.twitter.com/WMaZAaBJxD