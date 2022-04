Ο Ηλίας Μάστορας γνώρισε τον Λέανδρο όταν ήταν 3 κι αποφάσισε να φτιάξει μια μπάλα για όλα τα τυφλά παιδιά

Ο Ηλίας Μάστορας συναντήθηκε με τον μικρό Λέανδρο πριν από περίπου 6 χρόνια και η παραμυθένια γνωριμία τους έγινε η αφορμή να κατασκευαστεί «μια μπάλα για όλους»!

Ο μικρός Λέανδρος σκοράρει στην εστία που βρίσκεται μπροστά στη Θύρα 4 και όλη η Τούμπα συγχρονίζεται στον ίδιο ρυθμό «Είναι τρελός, είναι τρελός ο Λέανδρος»! Ο 9χρονος μπόμπιρας δεν μπορεί να δει τις φλέβες να «ζωγραφίζονται» στους λαιμούς τους, μπορεί να ακούσει όμως το όνομά του να ταξιδεύει απ' άκρη σ' άκρη στην κερκίδα.

Φωνάζει γκολ, τους χαιρετάει και ύστερα παίρνει το μικρόφωνο κι αφιερώνει το τέρμα στον ΠΑΟΚ. Στην ομάδα της καρδιάς του, κρατώντας την υπόσχεση που είχε δώσει στον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, στην τελευταία προπόνηση των «ασπρόμαυρων» πριν τον πρώτο ημιτελικό Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό.

«Μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά, την ουσία δεν τη βλέπουν τα μάτια», λέει η αλεπού στον μικρό πρίγκιπα σε ένα από τα παραμύθια που θα' κανε και τον Χανς Κρίστιαν Άντερσεν να ζηλέψει. Μέσα από τα μάτια, τη λογική δηλαδή, δεν μπορείς να προσεγγίσεις τον κόσμο. Δεν αρκεί να τον κοιτάς. Μόνο μέσα από τη συναισθηματική εμπλοκή μπορείς να ανακαλύψεις την ομορφιά. Και τι άλλο είναι το ποδόσφαιρο, αν όχι ένα ψηφιδωτό συναισθημάτων;

Ο Λέανδρος ανήκει σε οικογένεια βλεπόντων. Έχασε την όρασή του όταν ήταν μόλις 1,5 ετών και μέσω ενός άλλου παραμυθιού γνωρίστηκε με τον Ηλία Μάστορα. Εκπαιδευτής σκάκι, επί μία τετραετία υπεύθυνος Διαιτησίας ποδοσφαίρου τυφλών παγκοσμίως, ή «Κολίνα με μαλλιά» όπως αστειεύεται ο ίδιος, και πλέον επικεφαλής του Ποδοσφαίρου Τυφλών σε όλο τον κόσμο. Αλλιώς «Ινφαντίνο με μαλλιά».

Ο 9χρονος φίλος του ΠΑΟΚ, που έγινε σύνθημα στα χείλη των οπαδών του το βράδυ της Πέμπτης (21/04), οφείλει ένα από τα όμορφα χαμόγελά του στον κ. Μάστορα. Όπως και άλλα, χιλιάδες παιδιά, σε όλο τον κόσμο. Από την Θεσσαλονίκη ως το Κατάρ κι από εκεί στο Λονδίνο, την Τίκα, τη Φριτάουν της Σιέρα Λεόνε.

«Μου πήρε 20 χρόνια ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο τυφλών για να καταλάβω ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη μια μπάλα μικρότερη σε βάρος από εκείνη των ενηλίκων», λέει ο ίδιος στο Gazzetta.

«Είχα γράψει ένα σκακιστικό παραμύθι που είχε τυπωθεί και σε γραφή Μπράιγ. Στην θεατρική απόδοση του παραμυθιού, ο 3χρονος τότε Λέανδρος έπαιξε ένα απόσπασμα του παραμυθού. Για να τον ευχαριστήσω του δώρισα μια μπάλα από αυτή που είχαν οι ενήλικες για να παίξει με τις δύο αδερφές του, αλλά τότε συνειδητοποίησα ότι είναι πολύ βαριά και πώς θα μπορούσαν να τη χειριστούν με ασφάλεια;», περιγράφει.

Η «Βέρα η μαγική σκακιέρα» και το δικό της ταξίδι στους πλανήτες, υπήρξε η αφορμή για τη γνωριμία του κ. Μάστορα με την οικογένεια του Λέανδρου πριν από περίπου πέντε χρόνια. Κι η γνωριμία αυτή, έγινε η σπίθα για τη δημιουργία μιας μπάλας για όλους. Η δράση «A Ball for All» επιδιώκει κάθε παιδί με οπτική αναπηρία σε κάθε χώρα του κόσμου, να αποκτήσει δωρεάν μια μπάλα ποδοσφαίρου προσαρμοσμένη στις ανάγκες του.

«Η μπάλα με την οποία παίζουν ο Λιονέλ Μέσι κι ο Κριστιάνο Ρονάλντο ζυγίζει περίπου 400γρ. Αυτή των τυφλών ενηλίκων ζυγίζει πάνω από μισό κιλό και είναι μεγαλύτερη σε όγκο. Η ειδική μπάλα για τα παιδιά είναι πιο ελαφριά κι έχει ηχητικό σύστημα. Δεν αγοράζεται, μόνο δωρίζεται», εξηγεί.

«Ο Λέανδρος αγαπάει τον ΠΑΟΚ, αλλά πριν το παιχνίδι με τη Μαρσέιγ δεν είχε πάει στην Τούμπα. Η UEFA Foundation for Children τον γνωρίζει γιατί πρωταγωνιστεί στα βίντεο της καμπάνιας "a ball for all". Είναι ο ίδιος η "μπάλα για όλους". Τον επέλεξε να τοποθετήσει την μπάλα στο γήπεδο.

Όποιος γνωρίζει τον Λέανδρο μαγεύεται. Τον γνώρισαν κι οι υπεύθυνοι του ΠΑΟΚ. Τον κάλεσαν και στην τελευταία προπόνηση της ομάδας. Εκεί γνώρισε και τον αγαπημένο του παίκτη τον Αλέξαδρο Πασχαλάκη. Όταν ο Έλληνας κίπερ τον ρώτησε αν φαντάζεται τον εαυτό του να σκοράρει στην Τούμπα, εκείνος του είπε "Δεν μπορώ να φανταστώ να βάζω γκολ...". Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έπιασαν τη φράση και κάπως έτσι βρέθηκε ξανά στο γήπεδο, στον αγώνα με τον Ολυμπιακό».

Ο κ. Μάστορας συνόδεψε τον Λέανδρο στην αναμέτρηση με τους Γάλλους κι ύστερα κάθισε μαζί του για να του περιγράψει το παιχνίδι. Σε αυτό κόντρα στους Πειραιώτες ήταν ανάμεσα στον κόσμο στην κερκίδα. Φώναζε μαζί του για το γελαστό παιδί που βλέπει τον κόσμο με τα μάτια της ψυχής. Όπως λέει: «η ακουστική περιγραφή δεν μπορεί να γίνει στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό για τους ακροατές και ειδικό χώρο για τον σχολιαστή. Μακάρι να γίνει αυτό στο μέλλον».

Μετά την αναμέτρηση του Κυπέλλου μίλησε με τον πατέρα του κι αυτός του μετέφερε την συγκίνηση και τη χαρά που βίωσε όλη η οικογένεια που δίνει καθημερινά έναν αγώνα.

Στις 4 Μαΐου η «ball for all» θα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες έχοντας επιλεχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα από τα τρία σχέδια της χρονιάς, με τον εμπνευστή της να περιμένει να μάθει τη θέση της στο podium. «Η μπάλα έχει πάει σε 213 χώρες, εγώ σε 60 όνειρό μου είναι να ταξιδεύω κι εγώ μαζί της, γιατί η χαρά που βλέπεις στα παιδικά πρόσωπα δεν συγκρίνεται με τίποτα»!

Όπως μας λέει το ταξίδι της ξεκίνησε από το Κατάρ. Ο πρώτος της πρεσβευτής ήταν ο Τσάβι, τον Γενάρη εστάλησαν 750 μπάλες στην Κένυα, σε ένα σχολείο με 700 μαθητές στην περιοχή Τίκα, πόλη σε απόσταση μιας ώρας από το Ναϊρόμπι, ενώ συνολικά «η μπάλα για όλους» έχει βρεθεί σε 213 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο.

Το όραμα του κύριου Ηλία για το τρίπτυχο παιδί - τυφλότητα - ποδόσφαιρο δεν γνωρίζει σύνορα. Πάει όπου υπάρχει ανάγκη για παιδικά χαμόγελα. Στο Παρίσι, στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, ένα γήπεδο για ποδόσφαιρο τυφλών θα στηθεί κάτω από τον Πύργο του Άιφελ, με δυνατότητα 13.000 θεατών/ακροατών. Ποιος ξέρει μπορεί να δούμε κι εκεί τον μικρό ήρωα της Τούμπας...