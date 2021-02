Ιστορικό ρεκόρ για τον Ρονάλντο: Εφτασε τους 31 τελικούς στην καριέρα του (pics)

Η Γιουβέντους έμεινε στο 0-0 με την Ίντερ στο Τορίνο κι έτσι πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Coppa Italia. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να μην βρήκε δίχτυα σε αυτή την αναμέτρηση, όμως αυτό έχει μικρή σημασία καθώς κατάφερε να πετύχει κάτι σπουδαίο!

Ο «CR7» που πριν από λίγες ημέρες έγινε 36 ετών, έφτασε τους 31 τελικούς σε όλες τις διοργανώσεις στην καριέρα του κι έτσι θα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει ακόμη ένα τρόπαιο, αυτό του Κυπέλλου Ιταλίας, με τη φανέλα της Γιουβέντους.

Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως ο Πορτογάλος σταρ της «Γηραιάς Κυρίας» έχει νικήσει στους 22 από τους 31 τελικούς, με ποσοστό επιτυχίας 70,97%, ενώ ο Λιονέλ Μέσι από την άλλη, έχει φτάσει σε 35 τελικούς αλλά έχει κερδίσει μόνο τους 23, με 65,71% ποσοστό επιτυχίας.

FINALS by @Cristiano

4 Club World Cup

2 EURO

1 Nations League

6 Champions League

2 UEFA Supercup

3 FA Cup

2 League Cup

1 Community Shield

Copa del Rey

Supercopa

3 Supercoppa

1 Coppa Italia

CR7 can play his 32th Final in May

% of (22/31) = 71% pic.twitter.com/jwhGPDUaPF

— Twitugal (@Twitugal) February 10, 2021