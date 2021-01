Πιόλι: «Ο Ζλάταν ζήτησε ήδη συγγνώμη σαν μεγάλος πρωταθλητής που είναι» (vid)

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε από το ντέρμπι, αφήνοντας τη Μίλαν να παλεύει για την πρόκριση με παίκτη λιγότερο. Αρχικά είχε δει την πρώτη κάρτα για τον τσακωμό του με τον Λουκάκου και στο δεύτερο ημίχρονο αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη για μαρκάρισμα στον Κολάροφ στο 58′.

'Zlatan apologised, he is a great man' Pioli after AC Milan loss pic.twitter.com/NVL9zl1jNU

— BeanymanSports (@BeanymanSports) January 27, 2021