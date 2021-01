Εκεί που όλα έδειχναν ότι το γκολ του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς για το 1-0 θα ήταν το μεγαλύτερο highlight του 1ου ημιχρόνου στο Ίντερ-Μίλαν, ο Σουηδός άλλαξε... άποψη και μαζί με τον Ρομέλου Λουκάκου πρωταγωνίστησαν σε έντονη «κοκορομαχία».

Με αφορμή ένα σκληρό φάουλ του Ρομανιόλι, ο Βέλγος στράικερ έγινε έξω φρενών και τα έβαλε με τους αντιπάλους του, όταν ο Ζλάταν επενέβη και η κόντρα πέρασε σε… προσωπικό επίπεδο.

Αφού αντάλλαξαν «γαλλικά» μεταξύ τους κι ήρθαν μέτωπο με μέτωπο, ο διαιτητής Βαλέρι τους τιμώρησε με κίτρινη κάρτα και έληξε άρον-άρον το ημίχρονο για να αποτρέψει μια γενικευμένη σύρραξη. Πάντως, ο θηριώδης φορ δεν μπορούσε να «σβήσει» τον θυμό του, ζητώντας τα ρέστα μέχρι και στη φυσούνα, με το μικρόφωνο της μετάδοσης να καταγράφει το «πάμε μέσα αν θες» που φώναξε στον Ίμπρα.

Lukaku wasn't letting it go even after the HT whistle & chased after Zlatan. #DerbyDiMilano pic.twitter.com/J3OAykwkcV

