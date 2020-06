Η αμήχανη στιγμή που ο Ρονάλντο πηγαίνει για να πάρει μόνος του μετάλλιο (vid)

Η Γιουβέντους δεν κατάφερε να αναδειχθεί Κυπελλούχος Ιταλίας, καθώς η Νάπολι επικράτησε με 4-2 στην διαδικασία των πέναλτι. Ετσι, όταν έφτασε η στιγμή για τους «μπιανκονέρι» για να ανέβουν στο βάθρο και να πάρουν τα μετάλλια τους, δεν υπήρχε κανείς για να τους τα δώσει κι όλα αυτά προκειμένου να διατηρήσουν τα απαραίτητα μέτρα.

Πριν τον μεγάλο τελικό οι δύο ομάδες είχαν ενημερωθεί ότι όλοι οι αθλητές θα φορέσουν μόνοι τους τα μετάλλια. Ετσι κι έγινε. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές της Γιούβε πήραν μόνοι τους το μετάλλιο και στη συνέχεια κατέβηκαν με συνοπτικές διαδικασίες από το βάθρο...

Just surreal. Cristiano Ronaldo and the other Juve players + the refs in a self service medal buffet after the Coppa Italia final tonight vs Napoli. Historical scenes! pic.twitter.com/ikjwYuSLac

— Emanuel Roşu (@Emishor) June 17, 2020