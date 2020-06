Ο Ρονάλντο ήθελε να εκτελέσει το τελευταίο πέναλτι για να «γίνει ο ήρωας του αγώνα» (vids)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δέχθηκε έντονη κριτική για το γεγονός ότι δεν πρόλαβε να εκτελέσει πέναλτι, στον τελικό της Γιουβέντους με τη Νάπολι για το Κύπελλο Ιταλίας. Βέβαια, ο λόγος ήταν επειδή ο Πορτογάλος άσος των «μπιανκονέρι» ήθελε να εκτελέσει το τελευταίο πέναλτι, να ευστοχήσει και να δώσει αυτός το Κύπελλο στην ομάδα του.

Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ. Τόσο ο Πάουλο Ντιμπάλα όσο και ο Ντανίλο, αστόχησαν από την άσπρη βούλα για την Γιουβέντους, ενώ η Νάπολι ευστόχησε στα τέσσερα πέναλτι, με τους Λορέντζο Ινσίνιε, Ματέο Πολιτάνο, Νικολα Μαξίμοβιτς και Αρκάντιους Μίλικ.

Το γεγονός ότι ο «CR7», δεν πρόλαβε να εκτελέσει ήταν καθώς ήθελε να είναι ο πέμπτος ποδοσφαιριστής στη λίστα για την διαδικασία της «ρώσικης ρουλέτας» και να γίνει... ο ήρωας (κάτι που έχει συμβεί στο παρελθόν), ο οποίος θα χάριζε στην «Γηραιά Κυρία» το τρόπαιο.

Οπως είναι λογικό στο διαδίκτυο ο Πορτογάλος, έγινε πρώτο θέμα...

Breaking : Ronaldo is still waiting for his penalty. Meanwhile everyone has already left the stadium. Authorities tried to explain it to him but he kept showing them his abs pic.twitter.com/cLA7IecviF — Bikram ChheTry (@BikramChheTry12) June 18, 2020

I’ll take the last penalty, so that I can be the Hero. I’ll now pull my shirt so they can jump on my body so the media would say

“Ronaldo’s spot kick wins it for Juve” After that, I’ll search google for one motivational quote and post on my IG where I have real influence.

SIIUU pic.twitter.com/l23kQXv9As — Edmund (@EdmundOris) June 17, 2020

Legend has it that Ronaldo is still waiting to take his penalty — Neymar PR (@BagOfNuts_) June 17, 2020

Juve won the Coppa Italia in 2016, 2017 and 2018. Then Ronaldo showed up and they haven’t won since. 0 goals and 0 assists in yet another final. And ducked taking his penalty like a bitch. pic.twitter.com/HrBp8NTyij — José (@josepintoj) June 17, 2020

Ronaldo probably wanted to take the last penalty, so he can remove his shirt, show us his 15 abs suspend in the air and scream SIUUUUUUU, but... pic.twitter.com/zQvWpQs3bJ — Neymar PR (@BagOfNuts_) June 17, 2020

Leo Messi in penalty shootouts: Played: 5

Scored: 4 (80%)

Missed: 1 Cristiano Ronaldo in penalty shootouts: Played: 11

Scored: 6 (54%)

Missed: 2

Refused to step up: 3 One is a leader, one is a narcissist. Do NOT get it twisted. pic.twitter.com/fox1ls1y6y — MessiClass10i (@MESSlCIass10i) June 17, 2020