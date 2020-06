Ξεκίνησε που ξεκίνησε άσχημα η σεζόν για τη Γιουβέντους με τον χαμένο τελικό του Σούπερ Καπ τον περασμένο Δεκέμβριο από τη Λάτσιο, ήρθε και η νέα... κατραπακιά από τη Νάπολι για το Κύπελλο να σημαδέψει όχι μόνο τους Μπιανκονέρι, αλλά και τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι ηττήθηκε στα πέναλτι από τους Παρτενοπέι, έχοντας μείνει για δεύτερο 90λεπτο μετά το restart χωρίς γκολ και ο Πορτογάλος σταρ πέρα από τα «ρηχά νερά» στα οποία κινήθηκε, αποκόμισε προίκα και ένα αρνητικό ρεκόρ καριέρας.

Για πρώτη φορά σε συλλογικό επίπεδο, ο... συλλέκτης τελικών Πορτογάλος σταρ έχασε το τρόπαιο σε δύο σερί τελικούς, δίχως να του έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο σε 17 χρόνια καριέρας μέχρι στιγμής με Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ρεάλ Μαδρίτης.

2 - Cristiano Ronaldo has lost two consecutive Finals with club sides for the first time in his career, after the defeat against Lazio in the Italian Super Cup back in December 2019. Unusual.#CoppaItaliaCocaCola

— OptaPaolo (@OptaPaolo) June 17, 2020