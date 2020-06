Γιουβέντους - Μίλαν: Άπαντες μασκοφόροι στην άφιξη των Μπιανκονέρι (vid)

Μετά τη Γερμανία και την Ισπανία σειρά παίρνει η Ιταλία να επαναρχίσει το ποδόσφαιρό της, με ματσάρα μάλιστα ανάμεσα σε Γιουβέντους και Μίλαν για το Κύπελλο Ιταλίας.

Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, η αποστολή των Μπιανκονέρι αφίχθη στο «Juventus Stadium» και στο υγειονομικό πλαίσιο του restart όλοι οι ποδοσφαιριστές εμφανίστηκαν με μάσκα στο πρόσωπο, στο ίδιο χρώμα των κοστουμιών τους.

SO great to see the boys arriving! #JuveMilan #CoppaItalia #ForzaJuve pic.twitter.com/QpO7pLSerG

— JuventusFC (@juventusfcen) June 12, 2020