Η Γιουβέντους μετράει αντίστροφα για την επάνοδο στη δράση και τον ημιτελικό του Κυπέλλου κόντρα στη Μίλαν (12/6, 22:00) και παρά το γεγονός ότι δεν θα έχει τους οπαδούς στο πλευρό της, της... φτάνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος σταρ θέλησε να «ζεστάνει» τον κόσμο των Μπιανκονέρι ενόψει της ρεβάνς απέναντι στους Ροσονέρι (1-1 πρώτο ματς) που θα σηματοδοτήσει την επιστροφή μετά από ακριβώς τρεις μήνες αποχής και το κατάφερε μέσα από μια ανάρτηση ενότητας στο twitter.

«Όπου κι αν είστε, θα είμαστε πάντα μαζί», με ένα μπράτσο στη λεζάντα και την υψωμένη του γροθιά προς τους Τιφόζι της Κυρίας ήταν το συνολικό μήνυμα συσπείρωσης του Κριστιάνο, προτρέποντας τον κόσμο να ανταποδώσει τη στήριξη έστω και από τον καναπέ του σπιτιού του.

Wherever you are, we'll always be together #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/BQPJ5fRcMD

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 12, 2020