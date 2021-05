Ντόρτμουντ - Μπάγερν: Στις 17 Αυγούστου το Σούπερ Καπ Γερμανίας (pic)

Η Μπάγερν Μονάχου στέφθηκε πρωταθλήτρια Γερμανίας για ένατη σερί σεζόν, ενώ από την άλλη η Ντόρτμουντ κατέλαβε την 3η θέση και στο -14 από την κορυφή. Παρ' όλα αυτά η ομάδα του Χάαλαντ έκλεισε τη φετινή σεζόν με το εισιτήριο του Champions League στο τσεπάκι της αλλά και με το Κύπελλο Γερμανίας στην κατοχή τους.

Πλέον Μπάγερν και Ντόρμουντ κοιτάνε τον επόμενο τους στόχο, που είναι η κατάκτηση του Σούπερ Καπ Γερμανίας. Οι δύο ομάδες, όπως αναφέρει και το «kicker», θα κοντράρουν τις δυνάμεις τους στις 17 Αυγούστου (21:30 ώρα Ελλάδας) στην έδρα των Βεστφαλών, στο «Σιγκνάλ Ιντούνα Παρκ».

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι οι Βαυαροί είχαν κατακτήσει το συγκεκριμένο τρόπαιο, επικρατώντας με 3-2 της Ντόρτμουντ.

The 2021 German Super Cup between Borussia Dortmund and FC Bayern will take place on Tuesday, August 17, 2021 (20:30 CEST) at the Signal Iduna Park in Dortmund [Kicker] pic.twitter.com/NouJD99lpN

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 26, 2021