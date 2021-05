Ο Σάντσο σώριασε αντίπαλο στο έδαφος με μισή κίνηση του σώματος! (vid)

Οι Βεστφαλοί ήταν εκείνοι που τελείωσαν το όνειρο της ομάδας από το Κίελο στα ημιτελικά του φετινού Κυπέλλου Γερμανίας, με τον Σάντσο και την παρέα του να φτάνουν εύκολα στο τελικό 5-0 και να έχουν πλέον μπροστά τους την ευκαιρία να διεκδικήσουν το τρόπαιο στον μεγάλο τελικό απέναντι στη Λειψία.

Ο Τζέιντον Σάντσο στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης του Σαββάτου έκανε τον Φιν Μπάρτελς να χάσει την ισορροπία του και να πέσει μπροστά του φαρδύς – πλατύς, ωστόσο, ο Άγγλος εξτρέμ της Ντόρτμουντ ούτε που ακούμπησε τη μπάλα!

Έκανε μια μικρή προσποίηση με το σώμα, αυτό μπέρδεψε τον αντίπαλό του που έπεσε κάτω και ο διεθνής άσος της συνέχισε την πορεία του.

Sancho just floored this guy with one body feint . Imagine him and Rashford on opposite wings...pic.twitter.com/OwrYF3mObP

— (@RealistGlizzy) May 1, 2021