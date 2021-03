Το έκανε απέναντι στην κάτοχο του τίτλου, την τρεμπλούχο Μπάγερν Μονάχου. Γιατί να μην το κάνει ξανά; Η Χόλσταϊν Κίελ, του δικού μας Ιωάννη Γκέλιου, θα κληθεί να τα βάλει με τη Μπορούσια Ντόρτμουντ στους «4» του Κυπέλλου Γερμανίας, με στόχο ακόμη μία θριαμβευτική «έκπληξη» στον φετινό θεσμό.

Μετά την άνετη πρόκριση επί της Έσεν (0-3), η ομάδα του Έλληνα κίπερ σημείωσε την παρθενική της συμμετοχή στα ημιτελικά του DFB Pokal και μπήκε στην κληρωτίδα, η οποία την έβγαλε ως αντίπαλο των Βεστφαλών, που θεωρούνται και το μεγάλο φαβορί.

Το άλλο ζευγάρι απαρτίζεται από το έτερο φαβορί, τη Λειψία και τον νικητή του Ρέγκενσμπουργκ – Βέρντερ Βρέμης.

Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν το διήμερο 1-2 Μαΐου και θα είναι νοκ-άουτ.

