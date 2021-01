Φιν Μπάρτελς: Η ιδιαίτερη σχέση με το Κίελο και το γκολ στην Μπάγερν!

Πέρα από τον Έλληνα γκολκίπερ, Γιάννη Γκέλιο, που έκανε σωστά τη δική του δουλειά κάτω απ' τα δοκάρια και χάρισε στην Χόλσταϊν Κίελ το εισιτήριο για την επόμενη φάση του DFB Pokal σε μια ιστορική πρόκριση για την ομάδα του, ο Φιν Μπάρτελς έχει τους δικούς του λόγους για να θυμάται τη βραδιά της 13ης Ιανουαρίου.

Έχοντας ενσωματωθεί στα τμήματα υποδομής της ομάδας στο Κίελο, από το ηλικιακό επίπεδο κ-17, πίσω στο 2002, ο Μπάρτελς έφτασε μέχρι και την πρώτη ομάδα το 2006 και έναν χρόνο αργότερα (για την ακρίβεια 1,5 αφού άρχισε να παίζει Ιανουάριο στο ανδρικό τμήμα και παραχωρήθηκε καλοκαίρι), αποχώρησε...

Πέρασε από τις Χάνσα Ροστόκ, Ζανκτ Πάουλι, Βέρντερ Βρέμης και το καλοκαίρι του 2020 αποφάσισε να επιστρέψει στη μεγάλη του αγάπη.

Πίσω στο 2004, την 29η του Αυγούστου εκείνου του έτους, είχε πετύχει το πρώτο του γκολ με το τμήμα κ-19 της Χόλσταϊν Κίελ. Το βράδυ της Τετάρτης, ο Φιν Μπάρτέλς ευστόχησε στο νικητήριο πέναλτι στη διαδικασία κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου στο Κύπελλο Γερμανίας.

Η ζωή – μάλλον – πάντοτε θα επιστρέφει στον καθένα αυτό που αξίζει να ζήσει...

29th Aug, 2004: Fin Bartels scores twice in his first ever game for Holstein Kiel's U19s

14th Jan, 2021: Fin Bartels scores the winning penalty against Bayern to take Holstein Kiel through to the last 16 pic.twitter.com/zyYLyBUPST

— The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) January 14, 2021