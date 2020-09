Εγραψε ιστορία ο Μπέλινγκχαμ: Εγινε ο νεαρότερος σκόρερ στα 110 χρόνια της Ντόρτμουντ (pics & vid)

Ο νεαρός άσος το καλοκαίρι υπέγραψε για τους «Βεστφαλούς», πενταετές συμβόλαιο για 28,5 εκατ. ευρώ. Στον γερμανικό σύλλογο πιστεύουν στις δυνατότητες του παίκτη, γι' αυτό και αποφάσισαν να δαπανήσουν ένα τόσο μεγάλο ποσό για την απόκτηση του.

Οπως φαίνεται ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ, ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του με την Ντόρτμουντ. Ο 17χρονος σκόραρε στο 30ο λεπτό κάνοντας το 0-2 στον με την Ντούισμπουργκ (0-5) και έτσι έγινε ο νεαρότερος σκόρερ για την γερμανική ομάδα στα 110 χρόνια ζωής της.

Jude Bellingham, the youngest goalscorer in the 110 year history of Borussia Dortmund pic.twitter.com/SFLBowNAz1

A true honour, so grateful for the opportunity to play for this club! https://t.co/fE3ELOdndp

— Jude Bellingham (@BellinghamJude) September 14, 2020