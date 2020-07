Οι «ασπιρίνες» θα κοντραριστούν με την Μπάγερν Μονάχου στο Βερολίνο στον μεγάλο τελικό του DFB Pokal το Σάββατο, διεκδικώντας το τρόπαιο που τόσο πολύ θέλει το κλαμπ και ο κόσμος του.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, οι οπαδοί ξεπροβόδισαν την αποστολή της ομάδας με συνθήματα και καπνογόνα, προτού ο Πέτερ Μπος και οι παίκτες του ταξιδέψουν για την πόλη που θα διεξαχθεί το σπουδαίο παιχνίδι με τους Βαυαρούς.

No more Bayer "Neverkusen"?

After coming second in the #Bundesliga, #DFBPokal & #UCL in 2002, Bayer Leverkusen earned an unfortunate nickname.

Their fans cheered the team off to #Berlin today ahead of tomorrow's cup final vs. Bayern Munich.

@bayer04fussball #B04FCB pic.twitter.com/Wl4Gx6XI20

— DW Sports (@dw_sports) July 3, 2020