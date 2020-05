Το DFB Pokal βρισκόταν ένα βήμα πριν από τον μεγάλο τελικό όταν ξέσπασε η πανδημία και σταμάτησε τα πάντα.

Η Σααρμπρίκεν είναι εκείνη που έχει κάνει τη μεγάλη έκπληξη και βρίσκεται στα ημιτελικά, όπου θα κοντραριστεί με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, ενώ, η πρωτοπόρος και απόλυτο φαβορί, Μπάγερν Μονάχου, θα αντιμετωπίσει την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Όπως είχε γίνει γνωστό εδώ και μερικές ημέρες, τα ματς θα σημειωθούν στις 9 και 10 Ιουνίου, με τον τελικό του Βερολίνου εκτός συγκλονιστικού απροόπτου να πηγαίνει για την 4η Ιουλίου.

The schedule for the #DFBPokal semi-finals has been confirmed!#FCSB04 #FCBSGE #Berlin2020 pic.twitter.com/nwGb6XvrzO

