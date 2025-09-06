Ο Νταβίντ Λουίζ «έσπασε» τη σιωπή του: «Έκανα λάθος ανταλλάσσοντας μηνύματα με αυτό το άτομο, αλλά ποτέ δεν την απείλησα»

Ο Νταβίντ Λουίζ έβαλε τα πράγματα στη θέση τους σχετικά με το σκάνδαλο στο οποίο έχει εμπλακεί, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ βίαιος και δεν απείλησε την κοπέλα που τον κατήγγειλε δημόσια.

Απειλές κατά τη ζωή της ερωμένης του και του γιου της φέρεται να εξαπέλυε ο Νταβίντ Λουίζ, σύμφωνα με τις βραζιλιάνικες Αρχές.

Η ερωμένη του, Κάρολ Καβαλκάντε, αποκάλυψε την εξωσυζυγική τους σχέση, όμως δε σταμάτησε εκεί, καθώς τον έχει καταγγείλει στην αστυνομία για απειλές, με μερικά από τα συγκεκριμένα μηνύματα να βγαίνουν στο «φως» της δημοσιότητας.

Στον απόηχο αυτων των εξελίξεων, ο σταρ της εθνικής Βραζιλίας πήρε θέση δημόσια και είπε τη δική του εκδοχή για το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει, λέγοντας ότι τα περισσότερα από όσα έχουν κυκλοφορήσει είναι ψευδή.

Αναλυτικά όσα είπε στο σχετικό βίντεο:

«Νομίζω ότι όλοι έχουν δει τα τελευταία νέα που κυκλοφορούν για τη ζωή μου και ήρθα εδώ τώρα για να σας πω ότι δεν είχα κάνει αυτό το βίντεο πριν λόγω της δέσμευσής μου στη νέα μου ομάδα, με το ντεμπούτο μου, με τον συλλογικό στόχο πριν από τα ατομικά προβλήματα, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσω», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Ποτέ δεν απείλησα κανέναν, ποτέ δεν απείλησα αυτό το άτομο, ποτέ δεν ήμουν προσωπικά με αυτό το άτομο, ποτέ δεν ήμουν στο ξενοδοχείο που λέει ότι ήμουν, ακόμη και από την περασμένη εβδομάδα που τέθηκε στη διάθεση του Τύπου, σε όποιον το ήθελε, το αρχικό email από το ξενοδοχείο που επιβεβαίωνε ότι δεν ήμουν ποτέ εκεί.

Δυστυχώς, τα πράγματα έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο. Ήταν μια πολύ δύσκολη, πολύ αγχωτική περίοδος, αλλά είμαι εδώ με ανοιχτή καρδιά για να σας πω ότι έκανα λάθος, ναι, έκανα λάθος, ανταλλάσσοντας μηνύματα με αυτό το άτομο, αλλά ποτέ, μα ποτέ, ποτέ δεν την απείλησα ή κανέναν άλλο στη ζωή μου, και ποτέ δεν έχω συναντηθεί με αυτό το άτομο αυτοπροσώπως».