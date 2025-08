Ο Νταβίντ Λουίζ είναι παίκτης της Πάφου και με τη... βούλα, αφού η κυπριακή ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του 38χρονου Βραζιλιάνο για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Νταβίντ Λουίζ και επίσημα στην Πάφο! Η ομάδα από την Κύπρο ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής (3/8) την απόκτηση του 38χρονου Βραζιλιάνου αμυντικού, σε μία από τις σημαντικότερες βάσει ονόματος προσθήκες στην ιστορία της.

Ο πολύπειρος Λουίζ είχε προσγειωθεί νωρίτερα μέσα στην ημέρα στο αεροδρόμιο της Πάφου, όπου γνώρισε καθολική αποθέωση από τους φιλάθλους της ομάδας που είχαν συγκεντρωθεί περιμένοντας την άφιξή του, δείχνοντας τον έκδηλο ενθουσιασμό τους για τον 38χρονο. Ο Λουίζ, με μεγάλη καριέρα σε Τσέλσι, Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ μεταξύ άλλων, έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο έως το 2027.

Πρόσφατα, ο Λουίς είχε μείνει ελεύθερος από την Φορταλέζα, εκεί όπου δεν βρήκε τον απαραίτητο χρόνο συμμετοχής και αποχώρησε αναζητώντας τον νέο σταθμό της καριέρας του, τον οποίο και βρήκε στην Πάφο!

𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | 𝗗𝗔𝗩𝗜𝗗 𝗟𝗨𝗜𝗭 𝗜𝗦 𝗛𝗘𝗥𝗘 🇧🇷🔵 Pafos FC is proud to announce the signing of Brazilian football icon @DavidLuiz_4 , who joins the club on a contract until 2027. ✍🏼 🔗 Read the full announcement: https://t.co/WbJIWG0027 pic.twitter.com/ntzkHpM9tv

From Brazil to Europe, from Champions League glory to Copa Libertadores — now writing a new chapter in Cyprus.



A historic day for our club.

A new era begins.



𝗧𝗵𝗲 𝗙𝗨𝗧𝗨𝗥𝗘 𝗶𝘀 𝗡𝗢𝗪 and @DavidLuiz_4 is part of it! 🔵 pic.twitter.com/XYIcft2XIC