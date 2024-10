Με δικό του γκολ στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, ο Μπέβις Μπουγκάμπι της Ανόρθωσης, έδωσε την νίκη στην Ουγκάντα επί του Νοτίου Σουδάν για τα προκριματικά του Αφρικανικού Κυπέλλου Εθνών.

Ο Μπέβις Μπουγκάμπι, απουσιάζει από την Κύπρο για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, της Ουγκάντας, για την προκριματική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Στη χθεσινή αναμέτρηση της Ουγκάντας με αντίπαλο το Νότιο Σουδάν, ο αμυντικός της Ανόρθωσης αγωνίστηκε σε ολόκληρο το 90λεπτο, όντας και ο μεγάλος πρωταγωνιστής του παιχνιδιού, καθώς με δικό του γκολ στο 47ο λεπτό, πέτυχε το μοναδικό τέρμα, δίνοντας το τρίποντο στην ομάδα του.

Να υπενθυμίσουμε, ότι ο Μουγκαμπί αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της Εθνικής του Ομάδας, αγωνιζόμενος σε αυτή από το 2018, ενώ στην φετινή αγωνιστική περίοδο, ο Γιάννης Οκκάς τον έχει χρήσει επίσης βασικό και αναντικατάστατο στην άμυνα της Ανόρθωσης, αγωνιζόμενος και στους έξι αγώνες πρωταθλήματος που έχει δώσει η «Κυρία».

Δείτε το γκολ του Μουγκαμπί:

Jude Ssemugabi made it for the Uganda Cranes by hi 47th mins from Allan Okello to make South Sudan loose 1 against Uganda cranes at Mandela National Stadium Namboole

Well done boys 🇺🇬🇺🇬🇺🇬🇺🇬🇺🇬 pic.twitter.com/5HzaH8XCwj