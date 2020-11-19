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Εθνική Γυναικών: Οι εκλεκτές του Κυριαζή για το ματς με Γερμανία

Εθνική Γυναικών: Οι εκλεκτές του Κυριαζή για το ματς με Γερμανία

Εθνική Γυναικών: Οι εκλεκτές του Κυριαζή για το ματς με Γερμανία

Τις παίκτριες που θα έχει μαζί του στο ματς με την Γερμανία που είναι ο τελευταίος στην προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, γνωστοποίησε ο Γιώργος Κυριαζής. 

Ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Γυναικών, Γιώργος Κυριαζής, επέλεξε τις ακόλουθες 25 παίκτριες για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Γερμανία (27/11/2020), τελευταίο της ελληνικής ομάδας στην προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.






ΘΕΣΗ
 
 
 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΜ/ΝΙΑ.ΓΕΝ.
T ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΘΗ ΠΑΟΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1995
T ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΔΟΞΑ 2016 1995
Τ ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ LOKOMOTIV PLOVDIV 2000
Α ΝΕΦΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΟΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1994
A ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ CESENA 1996
A ΜΙΤΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΟΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1994
Α ΚΟΤΣΑΚΙ ΣΤΕΛΛΑ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1997
Α ΠΑΤΕΡΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΟΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2000
A ΣΙΔΗΡΑ ΔΑΝΑΗ - ΕΛΕΝΗ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1991
A ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1979
A ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ  ΠΑΟΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2000
M ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ  UNIVERSITY OF SOUTH ALABAMA 1997
M ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990
M ΖΕΡΒΑ ΘΕΩΝΗ UNIVERSITY OF LOUISIANA MONROE 1997
Μ KAΚΑΜΠΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΟΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1987
Μ ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ SGS ΕSSEN 1995
M ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΟΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2001
M ΒΑΡΔΑΛΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΟΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1993
Μ ΠΙΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΟΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2000
E ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΟΞΑ 2016 1996
Ε ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ 2000
E ΣΠΥΡΙΔΟΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΟΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1997
E ΣΑΡΡΗ ΒΕΑΤΡΙΚΗ SHEFFIELD UNITED WOMEN 1998
Ε ΠΟΥΛΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΠΑΟΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2000
Ε ΚΟΚΟΒΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1994
 

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