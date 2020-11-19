Εθνική Γυναικών: Οι εκλεκτές του Κυριαζή για το ματς με Γερμανία

Ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Γυναικών, Γιώργος Κυριαζής, επέλεξε τις ακόλουθες 25 παίκτριες για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Γερμανία (27/11/2020), τελευταίο της ελληνικής ομάδας στην προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
|ΘΕΣΗ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΣΩΜΑΤΕΙΟ
|ΗΜ/ΝΙΑ.ΓΕΝ.
|T
|ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΑΝΘΗ
|ΠΑΟΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
|1995
|T
|ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
|ΕΥΔΟΞΙΑ
|ΔΟΞΑ 2016
|1995
|Τ
|ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΤΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|LOKOMOTIV PLOVDIV
|2000
|Α
|ΝΕΦΡΟΥ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΠΑΟΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
|1994
|A
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΤΑΤΙΑΝΑ
|CESENA
|1996
|A
|ΜΙΤΚΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΠΑΟΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
|1994
|Α
|ΚΟΤΣΑΚΙ
|ΣΤΕΛΛΑ
|ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
|1997
|Α
|ΠΑΤΕΡΝΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΠΑΟΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
|2000
|A
|ΣΙΔΗΡΑ
|ΔΑΝΑΗ - ΕΛΕΝΗ
|ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
|1991
|A
|ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
|ΝΑΤΑΛΙΑ
|ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
|1979
|A
|ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΠΑΟΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
|2000
|M
|ΜΩΡΑΙΤΟΥ
|ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|UNIVERSITY OF SOUTH ALABAMA
|1997
|M
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΧΑΡΟΥΛΑ
|ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
|1990
|M
|ΖΕΡΒΑ
|ΘΕΩΝΗ
|UNIVERSITY OF LOUISIANA MONROE
|1997
|Μ
|KAΚΑΜΠΟΥΚΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΠΑΟΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
|1987
|Μ
|ΜΑΡΚΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|SGS ΕSSEN
|1995
|M
|ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΠΑΟΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
|2001
|M
|ΒΑΡΔΑΛΗ
|ΘΩΜΑΗ
|ΠΑΟΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
|1993
|Μ
|ΠΙΤΣΙΟΥ
|ΝΙΚΟΛΕΤΑ
|ΠΑΟΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
|2000
|E
|ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΔΟΞΑ 2016
|1996
|Ε
|ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ
|ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
|ΛΕΥΚΟΘΕΑ
|2000
|E
|ΣΠΥΡΙΔΟΝΙΔΟΥ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΠΑΟΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
|1997
|E
|ΣΑΡΡΗ
|ΒΕΑΤΡΙΚΗ
|SHEFFIELD UNITED WOMEN
|1998
|Ε
|ΠΟΥΛΙΟΥ
|ΓΡΗΓΟΡΙΑ
|ΠΑΟΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
|2000
|Ε
|ΚΟΚΟΒΙΑΔΟΥ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
|1994