Ελένη Μάρκου: «Υπομονή για να βρεθούμε ξανά όλοι μαζί, τα δύσκολα είναι για τους ικανούς»

Είναι 25 χρονών, είναι γυναίκα και παίζει ποδόσφαιρο. Η Ελένη Μάρκου η οποία τα τελευταία χρόνια έχει στρέψει τα βλέμματα πολλών ποδοσφαιρόφιλων πάνω της για τα σπουδαία επιτεύγματα της.

Στο παρελθόν είχε περάσει και από την χώρα μας φορώντας τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Επειτα ξεκίνησε το μεγάλο της ταξίδι για την Αμερική, εκεί όπου αγωνίστηκε στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ για λογαριασμό του Monroe Community College.

Εκεί μάλιστα, κατάφερε να αναδειχθεί και κορυφαία παίκτρια του 2016, από την Ενωση προπονητών καθώς σε 19 παιχνίδια η νεαρή παίκτρια σημείωσε 29 γκολ, 11 ασίστ και 5 χατ-τρικ! Απίστευτα νούμερα...

WSOC: Markou named NSCAA Player of the Year. Eklund, Broderick also honored. https://t.co/1Ah701ZwMi pic.twitter.com/Eg3eYa907Q

— MCC Tribunes (@MCCTribunes) December 8, 2016