Η ΔΕΑΒ ανακοίνωσε ποινή για παράγοντα που βιαιπράγησε σε βάρος παίκτη στο περιθώριο αγώνα της Γ' Εθνικής.

Πιο αναλυτικά από τη ΔΕΑΒ ανακοινώθηκαν τα εξής:

1. Αφού έλαβε υπόψη της,

α) την Αναφορά της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) το Φύλλο Αγώνα και την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

από τα οποία προκύπτει ότι, στη λήξη του ημιχρόνου του αγώνα ποδοσφαίρου ΑΙΓΑΛΕΩ - ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ, την 01/11/2026, στο γήπεδο «ΑΛΚΥΩΝ» στην Πετρούπολη, για την 6η αγωνιστική του 8ου ομίλου του πρωταθλήματος Γ΄ Εθνικής κατηγορίας της ΕΠΟ, περιόδου 2026/2027, αξιωματούχος της γηπεδούχου ομάδας βιαιοπράγησε σε βάρος αθλητή – ποδοσφαιριστή της φιλοξενούμενης, χωρίς ωστόσο να του προκαλέσει εμφανή σωματική βλάβη,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 59/2026 Απόφασή της,

i) σε βάρος του ανωτέρω , διοικητικό πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€),

ii) σε βάρος του αθλητικού σωματείου ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ, λόγω της αντικειμενικής του ευθύνης, διοικητικό πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

