Η ΔΕΑΒ τιμώρησε την Προοδευτική με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών.

Η Προοδευτική νίκησε 2-0 τον Ιωνικό στο ντέρμπι της Γ' Εθνικής, αλλά ορισμένοι οπαδοί της είχαν απρεπή συμπεριφορά και η ΔΕΑΒ ανακοίνωσε ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών. Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

1. Αφού έλαβε υπόψη της,

α) την Αναφορά Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής,

β) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

από τις οποίες προκύπτει ότι, στον αγώνα ποδοσφαίρου ΑΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ – Α.Ο. ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, στις 11/10/2026, στο Δημοτικό Γήπεδο Νίκαιας Προοδευτικής, για το πρωτάθλημα της Γ Εθνικής, περιόδου 2026/2027, που διοργανώνει η Ε.Π.Ο,

φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας προέβησαν, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα του αγώνα, σε έκνομες ενέργειες, όπως εκτόξευση ναυτικής φωτοβολίδας, εκσφενδονισμό νεραντζιών, ενός (1) μεταλλικού κυτίου αναψυκτικού, καθώς και δύο (2) πλαστικών φιαλών έμφορτων υγρού και ύδατος, αντίστοιχα, εντός του αγωνιστικού χώρου των κερκίδων και της εισόδου των αποδυτηρίων, με στόχο την αποστολή και τους αθλητές της φιλοξενούμενης ομάδας, καθώς και αστυνομικά όργανα,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 29/2026 Πράξη της, σε βάρος του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ», τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών, σε οποιαδήποτε επίσημη εγχώρια αθλητική διοργάνωση συμμετέχει η ποδοσφαιρική ομάδα ανδρών αυτού.

Εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 1Α του ν. 4326/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025».

