«Ροντέο» στο μπαράζ Γ΄ Εθνικής: «Βροχή» από μπουκάλια δέχθηκαν οι παίκτες της Ζακύνθου από τους οπαδούς του Πύργου
Ο Πύργος υποδέχθηκε χθες (10/05) στην έδρα του τη Ζάκυνθο στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των μπαράζ ανόδου στη Β Εθνική, με τον αγώνα να διακόπτεται οριστικά γύρω στο 80ο λεπτό και με το σκορ στο 1-1, εξαιτίας ορισμένων επεισοδιών που σημειώθηκαν στις εξέδρες.
Αφορμή για τις εντάσεις ήταν ένα πέναλτι που δόθηκε στους φιλοξενούμενους στο 76, με το οποίο ήρθε και η ισοφάριση στο παιχνίδι. Μετά την εύστοχη εκτέλεση του, ο Σίλβα πήγε να πανηγυρίσει μπροστά στους οπαδούς του Πύργου, στους οποίους, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν άρεσε καθόλου αυτη η κίνηση και κάπως έτσι ξεκίνησε μία «βροχή» από πλαστικά μπουκάλια, με τον Μιχάλη Μπαστακό της Ζακύνθου να τραυματίζεται.
Πλέον, η τύχη του αγώνα θα κριθεί στα πειθαρχικά όργανα της ΕΠΟ, με τον Πύργο να βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο μηδενισμού και αφαίρεσης βαθμού. Από την πλευρά της, η γηπεδούχος ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία επικρίνει τη διαιτησία του Κώστα Σαφούρη, ενώ παράλληλα τονίζει πως ο τραυματισμός του Μπαστακού ήταν «σκηνοθετημένος», με τον ρέφερι να απαγορεύει μάλιστα στη γιατρό του αγώνα να καταγράψει στη βεβαίωσή της τους διαλόγους που, σύμφωνα με τον ΠΑΣ, αποδείκνυαν πως ο ποδοσφαιριστής δεν είχε τραυματιστεί.
