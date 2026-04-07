Απίθανα πράγματα σε αγώνα της Γ' Εθνικής, με το ματς Πρόοδος Ρωγών - Αναγέννηση Άρτας να λήγει με... 7-5 και τον προπονητή των φιλοξενούμενων να παραιτείται στο ημίχρονο.

Το ματς της χρονιάς αναμφίβολα έγινε στη... Γ΄Εθνική την Κυριακή των Βαϊων (5/4), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των Playouts του 3ου ομίλου, ανάμεσα σε Πρόοδο Ρωγών και Αναγέννηση Άρτας.

Η αναμέτρηση είχε συνολικά 12 γκολ, με τους γηπεδούχους εν τέλει να επικρατούν με το διαστημικό 7-5, σε ένα παιχνίδι όπου καμία εκ των δυο ομάδων δεν είχε βαθμολογικό κίνητρο και οι άμυνες πήγαν... περίπατο. Και φυσικά, δεν έλειψαν τα... ευτράπελα!

Η Πρόοδος προηγήθηκε με 5-1 στο ημίχρονο, σκορ και κατάσταση που ανάγκασε τον προπονητή της Αναγέννησης, Ανδρέα Λαυδαριά, να ενημερώσει τους ποδοσφαιριστές του στα αποδυτήρια πως παραιτείται από την θέση του, με την παρουσία του στο δεύτερο μέρος να είναι απλώς τυπική. Παρόλα αυτά, οι παίκτες του επέστρεψαν στο ματς, ισοφαρίζοντας σε 5-5!

Ωστόσο, στο τελευταίο δεκάλεπτο του ματς, οι Σιδηρόπουλος (82') και Νάστος (88') διαμόρφωσαν το τελικό και ιστορικό 7-5, που φυσικά αποτελεί ρεκόρ. Πρωταγωνιστές του αγώνα ήταν οι δυο συγκεκριμένοι αθλητές, που πέτυχαν όλα τα γκολ της ομάδας τους. Καρέ ο Σιδηρόπουλος και χατ-τρικο Νάστος.

Μετά το φινάλε, ακολούθησε και ανάρτηση του τεχνικού των φιλοξενούμενων, με τον ίδιο να τονίζει πως το ματς ήταν εκτός ελέγχου από το πρώτο λεπτό, χωρίς να μπορεί να κατανοήσει τον λόγο, ενώ παράλληλα εξήγησε πως κρατά αναμνήσεις μέχρι πριν το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Οι φάσεις και τα γκολ του ματς

Η ανάρτηση:

«Για δεύτερη συνεχόμενη φορά -και πέρσι και φέτος- ανέλαβα την Αναγέννηση Άρτας ενώ και στις δυο περιπτώσεις βρίσκονταν στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας με ορατό τον κίνδυνο του υποβιβασμού.

Πέρσι την άφησα στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα, πίσω από Αναγέννηση Καρδίτσας και Πιερικό, και φέτος έχοντας εξασφαλίσει από την πρώτη αγωνιστική των PLAY OUT την παραμονή στην κατηγορία.

Για την φετινή χρονιά θέλω να θυμάμαι ότι υπήρξα προπονητής της ομάδας από τότε που την ανέλαβα μέχρι των αγώνα με την Λευκίμμη, την Τετάρτη 1 Απριλίου.

Για την προτελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος και για ακατανόητους προς εμένα λόγους το παιγνίδι από το 1ο λεπτό ήταν εκτός ελέγχου με αποτέλεσμα το 5-1 του 1ου ημιχρόνου το οποίο απαξιώ ακόμη και να προσπαθήσω να κατανοήσω.

Στο ημίχρονο του αγώνα, στα αποδυτήρια, ανακοίνωσα στους ποδοσφαιριστές την παραίτησή μου και η παρουσία μου από κει και πέρα ήταν εντελώς τυπική.

Κρατώ αναμνήσεις μόνο για τους αγώνες πριν από αυτή την προτελευταία αγωνιστική και εύχομαι στην Αναγέννηση Άρτας καλή ολοκλήρωση του πρωταθλήματος και την καλύτερη συνέχεια στο μέλλον».