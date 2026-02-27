Ιωνικός: «Εντελώς άδικη η ποινή για τον Γιάννη Τσιριγώτη και τους φιλάθλους μας»
Ο πρόεδρος του Ιωνικού Γιάννης Τσιριγώτης και δύο οπαδοί της ομάδας οδηγήθηκαν στη φυλακή για επεισόδια στο ματς της Κηφισιάς με τον ΟΦΗ. Οι άνθρωποι του συλλόγοι είναι στο πλευρό του διοικητικού τους ηγέτη τονίζοντας τη στήριξή τους στην άδικη αυτή απόφαση, όπως λένε.
Η ανακοίνωση του Ιωνικού:
«Η οικογένεια του Ιωνικού σύσσωμη είναι προφανώς στο πλευρό του διοικητικού της ηγέτη, Γιάννη Τσιριγώτη.
Η εντελώς άδικη και δυσανάλογη ποινή που επιβλήθηκε τόσο στον ίδιο όσο και στους φίλους της ομάδας μας, μας βρίσκουν εντελώς αντίθετους και το μόνο που ζητάμε είναι να μην υπάρχει επιλεκτική ευαισθησία αλλά ίση αντιμετώπιση.
Στον Ιωνικό είμαστε πάντα μία οικογένεια. Στα εύκολα αλλά κυρίως στα δύσκολα».
