Οπαδοί ελληνικής ομάδας μπήκαν στα αποδυτήρια, έπιασαν τον διαιτητή από τον λαιμό και η τιμωρία της ΔΕΑΒ είναι πρόστιμο!
Πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ επέβαλε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (ΔΕΑΒ) στον Φωστήρα, με αφορμή τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τον ΑΟ Τραχώνων στις 7/2 για τον 2ο όμιλο της ΕΠΣ Αθηνών.
Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής, η οποία βασίστηκε σε προηγούμενη αναφορά της Αστυνομίας και το Φύλλο Αγώνα, οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας εισέβαλαν στον χώρο των αποδυτηρίων του Δημοτικού Σταδίου Αλίμου.
Κατά τη διάρκεια της εισβολής αυτής, οι δράστες εξύβρισαν και απείλησαν τη διαιτητική τριάδα, ενώ η κατάσταση εκτραχύνθηκε όταν ένας εξ αυτών επιτέθηκε σωματικά στον διαιτητή Χριστοδούλου! Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η σχετική απόφαση, ο οπαδός αυτός έπιασε τον διαιτητή από τον λαιμό και στη συνέχεια του έσκισε τη φανέλα.
Ωστόσο, παρά τη σοβαρότητα των όσων καταγγέλθηκαν για βιαιοπραγία κατά αξιωματούχου του αγώνα, η ποινή περιορίστηκε στην επιβολή χρηματικού προστίμου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του αθλητικού νόμου όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα το 2025.
