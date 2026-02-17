Η ΔΕΑΒ επέβαλε πρόστιμο 4.000 ευρώ στον Φωστήρα για βίαιη επίθεση μερίδας οπαδών του σε διαιτητή, τον οποίο έπιασαν από τον λαιμό και του έσκισαν τη φανέλα μετά τη λήξη του αγώνα.

Πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ επέβαλε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (ΔΕΑΒ) στον Φωστήρα, με αφορμή τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τον ΑΟ Τραχώνων στις 7/2 για τον 2ο όμιλο της ΕΠΣ Αθηνών.

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής, η οποία βασίστηκε σε προηγούμενη αναφορά της Αστυνομίας και το Φύλλο Αγώνα, οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας εισέβαλαν στον χώρο των αποδυτηρίων του Δημοτικού Σταδίου Αλίμου.

Κατά τη διάρκεια της εισβολής αυτής, οι δράστες εξύβρισαν και απείλησαν τη διαιτητική τριάδα, ενώ η κατάσταση εκτραχύνθηκε όταν ένας εξ αυτών επιτέθηκε σωματικά στον διαιτητή Χριστοδούλου! Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η σχετική απόφαση, ο οπαδός αυτός έπιασε τον διαιτητή από τον λαιμό και στη συνέχεια του έσκισε τη φανέλα.

Ωστόσο, παρά τη σοβαρότητα των όσων καταγγέλθηκαν για βιαιοπραγία κατά αξιωματούχου του αγώνα, η ποινή περιορίστηκε στην επιβολή χρηματικού προστίμου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του αθλητικού νόμου όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα το 2025.