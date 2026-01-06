Ενεργοποίησε τη... βόμβα ο Ηλυσιακός: Ανακοίνωσε τον Ανάκογλου

Ενίσχυση από τη Superleague 2 και με βαρύ βιογραφικό έκανε ο Ηλυσιακός καθώς απέκτησε τον Δημήτρη Ανάκογλου.

Δυναμικά μπήκε στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι ο Ηλυσιακός στη μάχη που δίνει για το πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής καθώς πρόσθεσε εμπειρία και ποιότητα στο ρόστερ του.

Συγκεκριμένα, προχώρησε στην απόκτηση του Δημήτρη Ανάκογλου, ο οποίος το τελευταίο εξάμηνο βρισκόταν στη Μαρκό της Superleague 2 ενώ ήταν από τους παίκτες που βοήθησαν τον σύλλογο να ανέβει στις επαγγελματικές κατηγορίες.

Ο 35χρονος μεσοεπιθετικός έχει χαράξει μία τεράστια καριέρα με αποκορύφωμα το πέρασμά του από την ΑΕΚ ενώ έχει αγωνιστεί και τα χρώματα των Άρη, Βέροια, Λαμία και Παναχαϊκή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Ηλυσιακός ανακοινώνει την συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, Δημήτρη Ανάκογλου.

Η ομάδα μας κατάφερε να εντάξει στο δυναμικό του συλλόγου μας έναν ποδοσφαιριστή του οποίου οι παραστάσεις από τις εθνικές κατηγορίες είναι πολύ σημαντικές.

Το νέο μας μεταγραφικό απόκτημα γεννήθηκε στις 6/9/1991 και αγωνίζεται ως επιτελικός μέσος. Γνωστός στο ελληνικό κοινό έγινε από τον Πανσερραϊκό όπου έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα και στη συνέχεια εκτοξεύθηκε με τη φανέλα των ερυθρόλευκων. Ακολούθησε μια μεγάλη καριέρα στην ΑΕΚ. Μάλιστα υπήρξε και αρχηγός των κιτρινόμαυρων δείχνοντας ότι διαθέτει τεράστια ποδοσφαιρική αξία εντός και εκτός γηπέδων. Ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη όπου φόρεσε και τη φανέλα του Άρη.

Μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί σε κορυφαίο επίπεδο σε Βέροια, Λαμία και Παναχαϊκή. Μέχρι και σήμερα φορούσε τη φανέλα του Μαρκό, ενώ συνετέλεσε σημαντικά στην άνοδο της από τη Γ’ Εθνική στη Β’ Εθνική».