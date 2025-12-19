Σαββατοκύριακο φωτιά στη Γ’ Εθνική - Ανάλυση πριν τη σέντρα 

Από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη, η Γ’ Εθνική συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των τοπικών κοινωνιών και για άλλη μία εβδομάδα κρύβει συναρπαστικές αναμετρήσεις, στιγμές αυθεντικού ποδοσφαίρου και πολλές συγκινήσεις.

Πρώτη η Novibet, κάθε Παρασκευή μεσημέρι, βγάζει αποδόσεις για όλα τα ματς, με τις ομάδες λίγο πριν τα Χριστούγεννα να μπαίνουν στο γήπεδο με στόχο να κάνουν... καλές γιορτές.

Η 14η αγωνιστική σε όλους τους ομίλους, εκτός από τον 3ο που θα διεξαχθεί η 16η, συμπεριλαμβάνει και πάλι σπουδαίες αναμετρήσεις.

Όλη η δράση με στοίχημα στη Γ’ Εθνική.

1oς Όμιλος

Ορέστης Ορεστιάδας – Ξάνθη (21/12, 15:00)

Θερμαϊκός Θέρμης – Ποσειδώνας Μηχανιώνας (21/12, 15:00)

Κιλκισιακός – Πανθρακικός (21/12, 15:00)

ΠΑΟΚ Δυτικού – ΠΑΟΚ Κρηστώνης (21/12, 15:00)

Ηρακλής Θερμαϊκού – Αετός Οφρυνίου (21/12, 15:00)

Δόξα Δράμας – Απόλλων Κρύας Βρύσης (21/12, 15:00)

H Ξάνθη (26 β.) ήταν καταιγιστική στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ Δυτικού, πήρε τη νίκη με το εμφατικό 5-0 και πλησίασε στον 1 βαθμό την πρωτοπόρο Δόξα Δράμας. Οι Ακρίτες τρέχουν ένα αήττητο σερί 5 αγωνιστικών (4-1-0) και δοκιμάζονται στην έδρα του ουραγού Ορέστη Ορεστιάδας (4 β.).

Από την άλλη η Δόξα Δράμας (27 β.) παραμένει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας παρά την ήττα της με 2-0 στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Αετό Οφρυνίου. Οι «μαυραετοί» υποδέχονται τον Απόλλωνα Κρύας Βρύσης (17 β.) που μετράει 2 σερί εκτός έδρας νίκες. Ο άσος είναι στο 1.30 και το διπλό στο 10.00.

Από δύο μεγάλες σε έκταση νίκες έρχεται ο Πανθρακικός (26 β.), που έχει επικίνδυνη αποστολή στο Κιλκίς, με το διπλό στο 1.46 και τον άσο στο 6.20.

2oς Όμιλος

Ακρίτες Συκεών – Εορδαϊκός (20/12, 15:00)

Σαρακηνός – Ερμής Εξοχής (21/12, 15:00)

Αλεξάνδρεια – Βέροια (21/12, 15:00)

ΑΕ Ευόσμου – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου (21/12, 15:00)

Κοζάνη – Απόλλων Καλαμαριάς (21/12, 15:00)

Πιερικός – Αστέρας Καρδίτσας (21/12, 15:00)

Ο Απόλλων Καλαμαριάς (30 β.) έκαμψε την αντίσταση του αξιόμαχου Πιερικού στη Θεσσαλονίκη, χάρις σε γκολ του Αθανασιάδη στο 86’ και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα. Οι Πόντιοι ταξιδεύουν στην Κοζάνη προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ομώνυμη ομάδα η οποία έχει πετύχει και τις 3 φετινές νίκες της στην έδρα της. Ο άσος προσφέρεται στο 6.50 και το διπλό στο 1.50.

Η Βέροια συνεχίζει να βρίσκεται στο κυνήγι του Απόλλωνα, καθώς επικράτησε με 4-1 του ουραγού Ευόσμου, παρά το γεγονός πως βρέθηκε πίσω στο σκορ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Η «Βασίλισσα του Βορρά» έχει μπροστά της το εκτός έδρας τοπικό ντέρμπι με την Αλεξάνδρεια (20β.), η οποία προέρχεται από το μεγάλο διπλό (4-1) απέναντι στον Ερμή Εξοχής. Ο άσος βρίσκεται στο 8.50 και το διπλό 1.37.

Ο Εορδαϊκός (17β.) μετά την εντός έδρας ήττα από τον Σαρακηνό Βόλου προχώρησε στη λύση της συνεργασίας του με τον Γιάννη Παρασκευά. Η ομάδα της Πτολεμαΐδας ψάχνει αντίδραση στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τους Ακρίτες Συκεών (12β.), με τον άσο να είναι στο 1.80 και το διπλό στο 4.20.

3oς Όμιλος

Τρίκαλα – Άρης Φιλιατών (21/12, 13:00)

Αναγέννηση Σχηματαρίου – Τηλυκράτης Λευκάδας (21/12, 15:00)

ΑΟ Ανθούπολη – Πρόοδος Ρωγών (21/12, 15:00)

Αναγέννηση Άρτας – ΠΟ Ελασσόνας (21/12, 15:00)

Αστέρας Σταυρού – Θεσπρωτός (21/12, 15:00)

ΑΕΝ Σελεύκειας – Λαμία (21/12, 15:00)

Η Λαμία (27 β.) ήταν η κερδισμένη της ημέρας στην εμβόλιμη της Τετάρτης.

Οι Φθιώτες έκαναν πάρτι στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Πρόοδο Ρωγών (4-0) κι έμειναν μόνοι τους στην κορυφή της βαθμολογίας. Είναι στο +2 από τον Αστέρα Σταυρού και για το τελευταίο ματς της χρονιάς δοκιμάζονται στην έδρα της ΑΕΝ Νέας Σελεύκειας (12 β.) που έχει 6 αγωνιστικές να γευτεί τη χαρά της νίκης (0-3-3). Δικαιολογημένα φαβορί το διπλό στο 1.30.

Τα Τρίκαλα (21 β.) παρά την αλλαγή προπονητή έμειναν στο 1-1 στο εκτός έδρας ματς με την Ελασσόνα. Τώρα υποδέχονται τον Άρη Φιλιατών (22 β.) που θεωρητικά είναι πιο φρέσκος, καθώς μεσοβδόμαδα έκανε το ρεπό του. Ο άσος είναι σε απόδοση 1.75 και το διπλό στο 4.40.

Πολύτιμο έδαφος έχει χάσει ο Τηλυκράτης Λευκάδας, όντας τρεις αγωνιστικές χωρίς νίκη. Την Κυριακή παίζει στο Σχηματάρι, με την τοπική Αναγέννηση να γίνεται η πρώτη ομάδα που χάνει φέτος από τον Θεσπρωτό. Στο 1.65 το διπλό, με τον Τηλυκράτη να έχει το δεύτερο καλύτερο εκτός έδρας ρεκόρ του ομίλου (3-3-1, 6-4 γκολ).

4oς Όμιλος

Πέλοπας Κιάτου – Θύελλα Πατρών (21/12, 15:00)

Πανθουριακός – Παναιγιάλειος (21/12, 15:00)

Ζάκυνθος – Κόρινθος (21/12, 15:00)

Ερμής Μελιγούς – Πανγυθεατικός (21/12, 15:00)

ΑΟ Λουτρακίου – ΑΟ Μιλτιάδης (21/12, 15:00)

Παναχαϊκή – Πύργος (21/12, 15:00)

Στο πιο συναρπαστικό παιχνίδι της αγωνιστικής, η Ζάκυνθος (32 β.) έμεινε όρθια στο Αίγιο απέναντι στον Παναιγιάλειο, με ένα γκολ του Αναστασόπουλου στο 93’. Το τελικό 2-2 ανέβασε το αήττητο σερί των νησιωτών στα 12 παιχνίδια (11-1-0) και τώρα υποδέχονται την πάντα υπολογίσιμη Κόρινθο. Ο άσος βρίσκεται στο 1.40 και το διπλό στο 7.90.

Ο Πύργος (32 β.) πέρασε εμφατικά από την Κόρινθο με 4-2 και με την πέμπτη συνεχόμενη νίκη του «έπιασε» στην κορυφή τη Ζάκυνθο. Δίνει άλλο ένα ντέρμπι τώρα, αυτή τη φορά εκτός έδρας με αντίπαλο την Παναχαϊκή (17β.). Η ομάδα της Πάτρας γνώρισε βαριά ήττα (3-0) στην έδρα του ΑΟ Μιλτιάδη και τώρα ψάχνει αντίδραση. Ο άσος προσφέρεται στο 5.30 και το διπλό στο 1.57.

5oς Όμιλος

ΑΟ Καρύστου – Διαγόρας Ρόδου (21/12, 13:00)

Κένταυρος Βριλησσίων – Δόξα Βύρωνος (21/12, 15:00)

Άρης Πετρούπολης – Εθνικός Αστέρας (21/12, 15:00)

Αμαρυνθιακός – Νέα Ιωνία (21/12, 15:00)

ΑΕΡ Αφάντου – Απόλλων Καλυθιών (21/12, 15:00)

Ρόδος – Νέα Αρτάκη 0-3 α.α.

Ο Άρης Πετρούπολης (31β.) επικράτησε πιο εύκολα απ’ ό,τι δείχνει το τελικό 4-3 στην έδρα του Κένταυρου Βριλησσίων, καθώς στο πρώτο ημίχρονο προηγούταν με 4-0. Την Κυριακή υποδέχεται τον ανεβασμένο Εθνικό Αστέρα (19 β.), που μετρά μόνο μία ήττα στα τελευταία 6 παιχνίδια του (4-1-1). Φαβορί ο άσος στο 1.30, με το διπλό στο 9.00.

Η Κάρυστος (25 β.) πήρε μεγάλο διπλό (2-0) απέναντι στον Απόλλωνα Καλυθιών και συνεχίζει την αξιόλογη πορεία της στο πρωτάθλημα. Η ήττα αυτή, εν τω μεταξύ, στοίχισε στον Παναγιώτη Σπαρτάλη, που αποτελεί παρελθόν από την ομάδα της Ρόδου.

Την Κυριακή η Κάρυστος φιλοξενεί στο «Λουμίδειο» τον πολύ φορμαρισμένο Διαγόρα Ρόδου (21 β.) ο οποίος τρέχει ένα σερί 3 νικών, όλες απέναντι σε αθηναϊκές ομάδες (Κένταυρο, Εθνικό Αστέρα, Νέα Ιωνία). Ο άσος είναι στο 1.75 και το διπλό στο 4.15.

6oς Όμιλος

Εθνικός Πειραιώς – ΑΕ Μυκόνου (21/12, 14:00)

Αστέρας Βάρης – Ηλυσιακός (21/12, 15:00)

Γιούχτας – Γρανίτης Αγίας Μαρίνας (21/12, 15:00)

Σαρωνικός Αναβύσσου – Αίας Σαλαμίνας (21/12, 15:00)

ΑΟ Χαϊδαρίου – Ατσαλένιος (21/12, 15:00)

Ιωνικός – Θύελλα Ραφήνας (21/12, 16:00)

Ο Εθνικός (28 β.) ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι με τον Ιωνικό, καθώς επικράτησε με 2-0 στο γήπεδο του Μοσχάτου. Οι Πειραιώτες έδειξαν χαρακτήρα και αύξησαν μάλιστα τη διαφορά τους από τη 2η θέση στους τέσσερις βαθμούς.

Αυτή την αγωνιστική έχει άλλη μία δύσκολη αναμέτρηση, και πάλι στην έδρα του, απέναντι στην ΑΕ Μυκόνου (24 β.) Οι νησιώτες είναι 2οι και επέστρεψαν στις νίκες μετά από 5 αγωνιστικές καθώς επικράτησαν με 2-0 του Γιούχτα. Ο άσος στο ντέρμπι κορυφής είναι στο 1.60 και το διπλό στο 5.25.

Ο Ιωνικός (22 β.) έχασε έδαφος και τώρα θέλει να αντιδράσει καθώς υποδέχεται τη Θύελλα Ραφήνας (21 β.). Ο σύλλογος της Ανατολικής Αττικής βρίσκεται σε καλή κατάσταση καθώς μετράει 4 αγωνιστικές αήττητος (2-2-0), ενώ έχει ηττηθεί μόλις μία φορά στα τελευταία 8 παιχνίδια του (5-2-1). Ο άσος είναι στο 1.40 και το διπλό στο 8.50, αποδόσεις που πιθανότατα προκύπτουν από τις επιδόσεις του Ιωνικού εντός (5-1-1) και, αντίστοιχα, της Θύελλας εκτός έδρας (1-1-4).

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

