Γροντής στο Gazzetta: «Η θέση του Πανιωνίου είναι στη Super League, περήφανος που φορούσα το περιβραχιόνιο του αρχηγού του!»

Ο Πανιώνιος επέστρεψε μετά από τέσσερα χρόνια στις επαγγελματικές κατηγορίες και ο Δημήτρης Γροντής, εκ των αρχηγών της ομάδας και παρών σε όλα τα δύσκολα χρόνια της Γ' Εθνικής μίλησε στο Gazzetta για την άνοδο στη Super League 2!

Τέσσερα χρόνια στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα ήταν πάρα πολλά για ένα σύλλογο με το μέγεθος του Πανιωνίου. Ο κόσμος της Νέας Σμύρνης υπέφερε βλέποντας την ομάδα να έχει κολλήσει στη Γ' Εθνική και να χάνει την άνοδο είτε λόγω οικονομικών προβλημάτων (την πρώτη σεζόν) είτε στις λεπτομέρειες, για λίγους βαθμούς.

Σε όλη αυτή την περιπλάνηση των τεσσάρων ετών παρών ήταν από την πρώτη μέρα ο Δημήτρης Γροντής. Ένας ποδοσφαιριστής με παραστάσεις από ΑΕΚ, Ηρακλή, Ατρόμητο και Λάρισα, με 30 συμμετοχές στην Stoiximan Super League! Το περιβάλλον αυτών των κατηγοριών δεν του ταίριαζε κι αδικούσε την ποδοσφαιρική του ποιότητα.

Ο Δημήτρης πρέπει να φώναξε πιο δυνατά από όλους αυτό το «επιτέλους» που βγήκε από τα χείλη των οπαδών του Πανιωνίου στις 7 Απριλίου, την ημέρα δηλαδή που ο «Ιστορικός» εξασφάλισε μαθηματικά την άνοδο του στη Super League 2!

Ο εκ των ηγετών του Πανιωνίου τα έδωσε όλα φέτος για την άνοδο, έπαθε μέχρι και διάσειση στο ματς με τον Ηλυσιακό όπου έχασε τις αισθήσεις του αλλά το τέλος της σεζόν τον βρήκε να πανηγυρίζει στη φιέστα της ομάδας, παρέα με τον κόσμο της Νέας Σμύρνης!

Δημήτρη, στόχος επετεύχθη, μετά από τέσσερα δύσκολα χρόνια στις ερασιτεχνικές κατηγορίες για τον Πανιώνιο! Επιτέλους, θα λέγαμε, έτσι;

Ναι, επιτέλους, ήρθε η στιγμή! Πιστευω πως όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν «πεταμένα» αλλά βοήθησαν στο να ωριμάσει η ομάδα για να καταφέρει να πάρει την άνοδο γιατί ήταν πρωτόγνωρες οι συνθήκες αυτές για τον Πανιώνιο.

Ήσουν από τους λίγους ποδοσφαιριστές της ομάδας -μάλιστα, εκ των αρχηγών- που έζησε αυτή την τετραετή περιπλάνηση στα ερασιτεχνικά από την αρχή μέχρι το τέλος της. Ποια είναι τα συναισθήματα σου αυτή τη στιγμή;

Αρχικά, είναι μεγάλη τιμή για εμένα που φορούσα το περιβραχιόνιο ενός τόσο μεγάλου συλλόγου, ο οποίος πρεσβεύει πολλά περισσότερα από μια ποδοσφαιρική ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος που ήμουν μέρος αυτής της διαδικασίας και σίγουρα νοιώθω δικαίωση για την προσπάθεια που έκανα αυτά τα χρόνια.

Ποιες θετικές στιγμές κρατάς από αυτή την περίοδο και ποιες θα ήθελες να αφήσεις πίσω σου και να μην έρθουν ξανά;

Από αυτή την σεζόν τα περισσότερα είναι θετικά, πράγμα που σπάνια συμβαίνει σε μια χρονιά. Μου άρεσε πολύ το κλίμα στα αποδυτήρια και η σχέση που υπήρξε ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές και το προπονητικό team. Κρατάω επίσης την πολύ σημαντική ανταπόκριση του κόσμου (για άλλη μια χρονιά) που ήταν σε όλα τα παιχνίδια στην εξέδρα και μας έδιναν επιπλέον ώθηση. Αυτο που θα ήθελα να αφήσω πίσω και εύχομαι να μην συμβεί ποτέ ξανά ούτε σε εμένα ούτε και σε κανέναν άλλο αθλητή γενικά, είναι ο τραυματισμός που είχα στο κεφάλι στο ματς με τον Ηλυσιακό μετά από μια σύγκρουση με αντίπαλο από την οποία έχασα τις αισθήσεις μου και πήγα στο νοσοκομείο.

Ο κόσμος στη φιέστα, σου έδειξε πόσο σε αγαπάει, νομίζω ήσουν μακράν ο πιο αγαπητός στις προτιμήσεις τους για φωτογραφία. Εκτός της αγωνιστικής δικαίωσης, είναι και ένα έξτρα «μπόνους» για σένα να λαμβάνεις την αγάπη της κοινωνίας της Νέας Σμύρνης;

Σίγουρα είναι πολύ ωραίο για εμένα να βλέπω μικρούς και μεγάλους να μου δείχνουν την αγάπη τους. Πάει να πει ότι κάτι έκανα καλά! Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για όλα!

Παρά την τετραετή παραμονή στα ερασιτεχνικά, ο Πανιώνιος επέμενε να λειτουργεί σε επαγγελματικά πρότυπα (στο βαθμό του δυνατού). Αυτό και η αφοσίωση του κόσμου του που ακολούθησε σε κάθε γήπεδο της Αττικής και της επαρχίας αυτά τα χρόνια, υπήρξαν τα κλειδιά για να μην ξεχάσει ο Πανιώνιος ποιος πραγματικά είναι. Συμφωνείς;

Οι μεγάλες ομάδες φαίνονται στα δύσκολα. Όταν είσαι στην επιφάνεια όλα πάνε καλά και όλοι θέλουν να πάρουν λάμψη κοντά στην ομάδα. Ο Πανιώνιος όμως διαφέρει γιατί ακόμα και στην αφάνεια και στις ερασιτεχνικες κατηγορίες διατήρησε αυτή την δυναμική που έχει. Γιατί πολύ απλά είναι μεγάλη ομάδα και ο κόσμος του ήξερε πως αυτό είναι άλλη μια δυσκολία που στο τέλος θα την ξεπεράσει. Το οποίο δεν είναι εύκολο, να βλέπεις την μια χρονιά να βρίσκεσαι στη Super League και μετά από λίγους μήνες στα ερασιτεχνικά της Ελλάδας! Και όμως ήταν πάντα εκεί!

Το T-Shirt που είχε ετοιμάσει ο σύλλογος για την κατάκτηση του πρωταθλήματος έγραφε: "One step closer, on the way to home" («Ένα βήμα πιο κοντά, στο δρόμο για το σπίτι»). Όπως μου είπες και στο γήπεδο ο Πανιώνιος δεν πανηγυρίζει για την άνοδο στη Super League 2 αλλά για το γεγονός πως πλησιάζει στην πρώτη κατηγορία, έτσι δεν είναι;

Ναι, η θέση του Πανιωνίου είναι στην Α' Εθνική. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό κατευθείαν. Αλλά κάναμε το πρώτο βήμα για την επιστροφή της ομάδας στην φυσική της θέση και αυτό ήταν ο λόγος που πανηγυρισαμε!

Η άνοδος φέρνει μια νέα εποχή στον Πανιώνιο, όχι μόνο για την επιστροφή στις επαγγελματικές κατηγορίες αλλά και για την ανάληψη της τύχης της ομάδας, από τον κύριο Κώστα Ρούπτσο, ιδιοκτήτη της ψηφιακής εταιρείας, InDigital, που έφερε το VAR στην Ελλάδα. Ποια είναι η άποψη σου για το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς;

Ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει και ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμένα. Ευχομαι να πάνε όλα καλά για όλους!

Μια ατάκα που ακούω στο περιβάλλον του Πανιωνίου και μου την ανέφερες κι εσύ είναι: «να μην γίνουν τα λάθη του παρελθόντος στη διαχείριση των οικονομικών». Ποια βήματα θα ήθελες να δεις από εδώ και πέρα για να νιώσεις ασφάλεια;

Χωρίς να είμαι εγώ ο αρμόδιος που θα μιλήσω για αυτά τα θέματα, σίγουρα δεν θα μου άρεσε να γίνουν πάλι λάθη. Πιστευω πως οι άνθρωποι που ανέλαβαν την ομάδα στα δύσκολα αυτά χρονιά δεν θα την άφηναν κάπου στην τύχη. Οπότε έχω εμπιστοσύνη!

Ξέρω ότι σκέφτεσαι πάντα «βήμα-βήμα» αλλά όταν κλείνεις τα μάτια σου πως ονειρεύεσαι να ολοκληρώνεται αυτή η προσπάθεια του Πανιωνίου τα επόμενα χρόνια;

Φυσικά με την επιστροφή της ομάδας στην μεγάλη κατηγορία!