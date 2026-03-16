Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας τέσσερις παράγοντες και παίκτες, που φέρονται ως εμπλεκόμενοι σε 13 ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις.

Σε δίκη παραπέμπονται παράγοντες και παίκτες λαρισαϊκής ομάδας, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπλοκή σε αλλοίωση 12 ποδοσφαιρικών αγώνων. Αυτό αναφέρεται στο δημοσίευμα της «Ελευθερίας»:

«Κατηγορούμενοι για δωροδοκία – δωροληψία με σκοπό την αλλοίωση του αποτελέσματος ποδοσφαιρικού αγώνα (κατ’ εξακολούθηση), αλλά και για ηθική αυτουργία παραπέμπονται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας τέσσερις παράγοντες και παίκτες λαρισαϊκής ομάδας, που φέρονται ως εμπλεκόμενοι σε 12 ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις.

Η επίμαχη δικογραφία αφορά στην ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας και σε αγώνες της «Football League», αλλά και του Κυπέλλου Ελλάδος «Super League 2» κατά τα έτη, 2017, 2018, 2019 , 2020 και 2021 και θα οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες στις 25 Μαϊου 2026 με βάση – σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε» – έγγραφα της ΕΠΟ, αναφορά των Υπηρεσιών Πληροφοριών και Έρευνας της ΕΠΟ, αναφορές των Υπηρεσιών Πληροφοριών και Έρευνας της Sportradar και Genius Sports, μια εμπιστευτική αναφορά της UEFA για ανίχνευση στοιχηματικής απάτης, αλλά και μία μήνυση σε βάρος πρώην ποδοσφαιρικού παράγοντα της Λάρισας.

Στο πολυσέλιδο κατηγορητήριο περιγράφεται αναλυτικά το πώς οι κατηγορούμενοι συναποφάσισαν να χειραγωγήσουν τους αγώνες, με τους παίκτες να εμφανίζουν μειωμένη αγωνιστική απόδοση (σ.σ. οι επίμαχοι αγώνες περιλαμβάνονταν σε στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού) έτσι ώστε να αλλοιωθεί το αποτέλεσμα, καθώς οι παίκτες του στοιχήματος «είχαν προηγούμενη γνώση».

Αναλυτικότερα, ο πρώτος αγώνας αφορά στην ποδοσφαιρική αναμέτρηση μεταξύ των ομάδων ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΛΑΜΙΑ (κύπελλο Ελλάδας), με ημερομηνία διεξαγωγής 28.11.2017 και τελικό σκορ 0 – 2.

Ο δεύτερος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων AO ΤΡΙΚΑΛΑ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ της Football League, με ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα 10.12.2017 και τελικό σκορ 3-1.

Ο τρίτος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1891 – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ της Football League, με ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα 07.01.2018 και σκορ 2-1.

Ο τέταρτος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ της Football League, με ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα 19.02.2018 και σκορ 2-0 .

Ο πέμπτος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ της Football League, με ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα 18.03.2018 και σκορ 4-1.

Ο έκτος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ της Football League, με ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα 15.04.2018 και σκορ 3-1.

Ο έβδομος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ της Football League, με ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα 29.04.2018 και σκορ 1-3.

Ο όγδοος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων ΑΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Κύπελλο Ελλάδος Super League 2, με ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα 21.12.2019 και σκορ 2-1 .

Ο ένατος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, Κύπελλο Ελλάδος Super League 2, με ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα 11.01.2020 και σκορ 1-3.

Ο δέκατος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ 1963 – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, Κύπελλο Ελλάδος Super League 2, με ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα 18.05.2021 και σκορ 3-1.

Ο ενδέκατος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων ΒΕΡΟΙΑ ΝΠΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ της Super League 2, με ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα 11.12.2021 και σκορ 5-1 .

Ο δωδέκατος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ της Football League, με ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα 04.04.2018 και σκορ 4-3. Ο δέκατος τρίτος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΛΑΜΙΑ, Κύπελλο Ελλάδος, με ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα 19.12.2018 και σκορ 0-7.

Η δεύτερη δίκη θα διεξαχθεί στις 5 Μαΐου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, όπου ως κατηγορούμενοι για δωροδοκία – δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα παραπέμπονται δύο ποδοσφαιριστές για τον αγώνα Ηρακλής Λάρισας – Αγροτικός Αστέρας, που διεξήχθη στις 5/6/2022 στη Λάρισα, στο πλαίσιο των play off ανόδου της Γ Εθνικής.

Ο αγώνας προσφερόταν προς στοιχηματισμό από εταιρεία, τόσο pre live όσο και live και, κατόπιν ελέγχου των στοιχημάτων που δέχθηκε η εταιρεία, βρέθηκε ότι στον αγώνα οι δύο ποδοσφαιριστές φέρονται ότι είχαν στοιχηματίσει – με τρόπο που περιγράφεται στο κατηγορητήριο – παρ’ ότι ο στοιχηματισμός απαγορεύεται από το άρθρο 28 του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΠΟ.

Υπενθυμίζεται πως ήδη αναβλήθηκε για το μέλλον και μια τρίτη δίκη που επίσης αφορά σε ποδοσφαιρικό αγώνα του Απόλλωνα Λάρισας όπου (σ.σ. έπειτα από εμπιστευτική αναφορά της UEFA) και για ποδοσφαιρικό αγώνα του 2018 παραπέμπονται 22 κατηγορούμενοι μεταξύ των οποίων, στελέχη, προπονητής και ποδοσφαιριστές».