Το Γουέμπλεϊ... γέμισε από τις φωνές 4000 φιλάθλων έπειτα από ένα χρόνο!

4000 φίλαθλοι στο γήπεδο! Ναι, χρειάστηκαν 13 μήνες για να δούμε ξανά τόσους οπαδούς σε ένα ποδοσφαιρικό στάδιο. Μπορεί στο τεράστιο Γουέμπλεϊ ο αριθμός να ήταν ελάχιστος, αλλά η επιστροφή στην κανονικότητα είναι πιο κοντά! Ανθρωποι που ήταν στην πρώτη γραμμή κατά του κορονοϊού, αλλά και κάτοικοι της περιοχής με προσκλήσεις, αλλά και αρνητικά τεστ Covid-19 βρέθηκαν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό Κυπέλλου ανάμεσα στη Λέστερ και τη Σαουθάμπτον. Ετσι, όλα δείχνουν πως ο τελικός του FA Cup στις 21 Μαΐου θα έχει 21.000 οπαδούς! Η μια ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της για 15η φορά είναι η Τσέλσι που νίκησε 1-0 τη Σίτι.

The first sign of fans back at Wembley! Wonderful to see!

Leicester v Southampton FA Cup semi-final live on @talkSPORT. pic.twitter.com/IHTstDMOkn

— Declan McCarthy (@dec11mcc) April 18, 2021